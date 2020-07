Sedmdesátiletá Jana Vágnerová, která bydlí hned naproti objektu zaznamenala nejen pohyb novinářů, ale také dva dni po sobě vozidla zdravotnické záchranné služby. "Minulý týden jsem tu viděla stát dvě sanitky, to už mi bylo podezřelé. Hned jsem si říkala, že je asi testují," zmínila s tím, že druhý den se situace opakovala. Obyvatelé ubytovny dle jejích slov začali nosit ochranné pomůcky až v posledních dnech.

Nákazy se samozřejmě obává. "Trochu se bojím, když je to už tak blízko," dodala s tím, že od pondělí nosí roušku při sobě i na cestě do města. Strach má i svou matku, která žije v místním domově důchodců. "V neděli nás informovali formou sms o zákazu návštěv, v pondělí jsme ji mohli vidět aspoň přes zahradu," dodala s tím, že už první tříměsíční odloučení špatně nesla. "To víte je jí už čtyřiadevadesát let," popsala Jana Vágnerová.

Na mimořádná opatření hygieniků reaguje od časného rána i prachatická radnice, která v opakovaných intervalech informuje obyvatele městským rozhlasem o zásadách, které by měli dodržovat.