Díky ošetřovnému od státu mohou být mnozí rodiče školáků v Česku s dětmi doma, přesto někteří nejsou spokojeni a stěžují si.

Na to, že taková výhoda není pro všechny rodiče samozřejmostí, poukazují pendleři. „Já si na svou situaci nestěžuji,“ svěřila se maminka sedmileté dcerky Andrea Kurešová z Loučovic. „Vždy mě ale pořádně namíchne, když si přečtu stížnosti lidí, že dostávají od státu malou podporu, a přitom se vlastně mají docela dobře.“

Za podobnou podporu by Andrea byla vděčná, ale na to může zapomenout. Jako pendlerka nemá v Česku na ošetřovné nárok, stejně jako na volno a nemůže s dcerkou zůstat doma. Vláda sice slibovala, že se situací pendlerů bude zabývat, ale doposud se v tomto směru ničeho nedočkali.

V Loučovicích práce nebyla a tak si Andrea Kurešová i její manžel našli práci v Rakousku kousek za hranicemi, kam jezdí přes hraniční přechod Guglwald.

„Po uzavření škol jako pendleři nemáme nárok vůbec na nic,“ líčí paní Andrea. „Žádnou podporu nemáme ani z rakouské strany, protože dcera nechodí do školy tam. Obrovským problémem ale je, že ani jeden z nás nemůže s dcerou, která chodí do druhé třídy, zůstat doma.“ Zatím to nějak zvládají s pomocí babiček a sousedů. „Jsem za to strašně ráda. Mamka má ale velké zdravotní problémy, mám proto o ně strach. A těžko po nich i sousedech mohu ještě chtít, aby se s dcerou učili. Jsem ráda, že na ni dohlédnou.“ Během normálního školního roku rodina funguje tak, že otec odvede ráno dcerku do školy a pak odjíždí do zaměstnání. Matka pracuje na zkrácený úvazek a do práce vyjíždí už v pět hodin ráno, aby mohla dceru odpoledne vyzvednout.

V současnosti nezbývá než malou školačku vozit 75 kilometrů k babičce do Českých Budějovic, kde pobývá tři čtyři dny, a v tom se střídají se sousedy, kterým je kolem sedmdesáti let, a tchyní. „A když si dceru po práci vyzvednu, musím se s ní učit,“ říká Andrea Kurešová. „Jenomže to už se smráká, dcera je unavená, nevydrží sedět, nesoustředí se. Nějak to ale zvládáme. Jsou horší věci – když je pendler samoživitel, tak to je úplně průšvih.“ A podotýká: „V Rakousku jsou také zavřené školy, ale první a druhé třídy pořád fungují.“

Andrea se snažila situaci nějak řešit se svým šéfem. Navrhovala, že si vezme neplacené volno, ale taková možnost v Rakousku není. „Šéf mi navrhl jedinou možnou variantu,“ vypráví paní Andrea. „Že si vezmu volno, ale všechny ty hodiny si v příštím roce nadělám. To si ale vůbec nedovedu představit, že bych byla doma s dítětem měsíc nebo měsíc a půl a pak to nadělávala. To abych pak v práci rovnou spala. Své dítě bych pak neviděla vůbec a nemohla ho vyzvedávat ze školy. A výpověď dát také nemohu.“

Jak ale Andrea Kurešová zdůrazňuje, nestěžuje si a nikomu nezávidí. „Jenom mě mrzí stížnosti rodičů, kteří mohou být doma s dětmi, mají příjem, i když ne sto procent, a mají s nimi čas na učení. Z toho je mi smutno. Každý s dětmi být doma nemůže.“