Jak jsme žili: Jihostroj Velešín slaví sto let (3)

Velešín - Do 30. let minulého století jsme se dostali v historii společnosti Jihostroj Velešín, která letos slaví sto let své existence.

Ve Velešíně se stavěl nový energoblok včetně nového 110 metrů vysokého komína. | Foto: Archiv Jihostroje Velešín a Jana Tůmy

Po odstěhování podniku Telegrafia z Velešína, zasáhl opět Jan Hans. Založil nový podnik. Nová firma dostala podle svých výrobků přezdívku Radio nebo Radiovka. Později firma, která působila v domě č. 144 v Krumlovské ulici, vyráběla také vodní čerpadla, díly do jízdních kol a obráběcí stroje. Na náměstí družstvo zřídilo vlastní prodejnu součástek, ve které prodávalo i celá jízdní kola. Nakupovat sem jezdili zákazníci až z Rakouska.

Autor: Zuzana Kyselová