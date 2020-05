Zatímco dnes obyvatelé regionu na 1. máje spíše příjemně odpočívají, za socialistické éry si museli Svátek práce nejprve povinně „odsloužit“ při prvomájových manifestacích.

Na náměstí. Projevy mohou začít. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

„Drsné všude bylo to řazení průvodů,“ vzpomíná badatel historie Pavel Mörtl. V Kaplici se lidé rovnali do útvaru od kasáren a z Omlenické ulice směrem do centra. Alegorické vozy se rovnaly v ulici Bezručově. „Řadilo se dlouho skoro půldruhé hodiny předem, bývalo i chladno a deštivo, obchody zavřeny, což byl záměr. Když se konečně za zvuku kapel, kvůli rytmickému pochodu bývaly dvě tři a navzájem se jejich zvuk tloukl, vyrazilo, bylo to zábavné pro děti. Někdy se v průvodu postávalo a pak rychle dobíhalo, za zády už vrčely páchnoucí motory náklaďáků a traktorů. Na kaplickém náměstí z okna v 1. patře bývalých Komunálních služeb (původní sídlo národního výboru a ještě před tím měst. pivovar) moderoval příchod lidu s transparenty osvědčený důstojník místní posádky. S radostnými výkřiky vítal jednotlivé podniky a školy a pobízel lidi stojící na chodnících, aby jim provolávali hurá.“