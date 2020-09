Už málokdo může říci, že koronavirus je nafouknutá fáma, protože věta – „No, řekněte mi, víte mezi svými známými o někom, kdo má koronavirus? Ne. Tak vidíte.“ – již neplatí.

Šíří se, potvora, pěkně potichu, ale usilovně. Teď se objevily zprávy, že vědci vědí, co by virus rychle zastavilo. Mlčení. Jelikož nejvíc nebezpečné je, když vdechujeme aerosol, který vzniká při mluvení. Menší částečky virových částic se totiž drží ve vzduchu ve vířivém obláčku. A ty se mohou dostat do dýchacích cest dalších lidí už jen tím, že místem projdou několik vteřin nebo minut poté, co jsou vyprodukovány. Mlčení či mluvení potichu je natolik účinné, že by kdyby prý všichni na veřejnosti ztichli na měsíc nebo dva, pandemie by s největší pravděpodobností zmizela. To stojí za pokus, ne? Tož ve větším davu držme pusy a zrychleme krok, ať viru utečeme.