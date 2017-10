Jak první burzu škol zhodnotili žáci Základní školy Linecká

Český Krumlov - První burzu celkem 37 středních škol a odborných učilišť navštívily spousty žáků základních škol z regionu.

První burza škol se konala ve sportovní hale v Českém Krumlově.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Z českokrumlovské Základní školy Linecká se jí zúčastnili žáci 8. a 9. třídy, pro které je otázka budoucí profesní orientace v současné době velmi aktuální.

Takto burzu škol ohodnotili:

Jana: „Nejvíc se mi líbily různé ochutnávky, výroba věcí jako např. náramků, občerstvení zdarma. Jen tam bylo velké horko.“

Zuzka: „Škol byl dostatek, mě nejvíc zaujala SUPŠ sv. Anežky, protože se chci věnovat tomu, co mě baví. Ostatní školy měly také zajímavé prezentace a díky průvodnímu slovu jsem získala řadu informací.“

Julie: „Líbilo se mi tam, ale bylo to těžké vybrat, na jakou školu bych chtěla jít.“

Anežka: „Na burze byly bohužel samé školy, které mě osobně nezajímají, ale nemůžu říct, že to bylo nezajímavé. Přehlídka se mi líbila, i když tam nebylo to, co bych chtěla. Znalosti o ostatních školách se ale vždycky budou hodit.“

Kristýna: „Každá škola měla svůj stánek s informačními letáky a materiály. Ti, kteří o školu měli zájem, se mohli na všechno zeptat. Proběhla také módní přehlídka, takže se bylo na co dívat. A kdo se nudil, nebo dostal na něco chuť, mohl navštívit bufet.“

František: „Burza mi ukázala různorodost nabídky středních škol a učilišť v našem kraji. A to jsem docela rád. Vše bylo kvalitně připraveno.“

Petr: „Burza byla přínosem pro ty, kteří ještě nemají jasno, kam po škole chtějí jít. Pro mě osobně to bylo zbytečné kvůli tomu, že já mám jasno už od prvního stupně.

Stáňa: „Měla jsem smíšené pocity, nevěděla jsem, kam se mám dřív podívat a kde se dřív zeptat. Mohli jsme si sáhnout na hada, na ještěrku, využít služby kadeřníka (pokud jste našli odvahu). Poté byla módní přehlídka, ale oblečení ani šperky se mi nelíbily. Vzala jsem si spoustu informačních letáků, ale ještě nemám jasno.“

Nick: „Akce je podle mě důležitá pro ulehčení rozhodování v oblasti další profesní dráhy. Vybranou školu ještě nemám, ale chtěl bych pracovat s počítačem.“

Robert: „Líbilo se mi tam, protože jsem mohl zjistit více o škole, na kterou bych chtěl jít. Bylo tam méně škol než na akci v Českých Budějovicích. To ulehčilo rozhodování, na jakou školu jít, což mi dělá velký problém.“

Barbora: „Bylo fajn, že jsme si mohli vyzkoušet praktické činnosti jako např. u zdravotní školy resuscitaci, skládání figuríny. Podařená byla i módní přehlídka a vlastně i celá akce.“

Radim: „Podle mého názoru akci uškodil stísněný prostor sportovní haly. Bylo zde horko a dusno. Příjemným zpestřením byla módní přehlídka.“

Kateřina: „Od dnešní akce jsem moc neočekávala, ale po příchodu do sportovní haly jsem byla příjemně překvapena. Líbila se mi módní přehlídka, mohli jsme si pohladit hada. Byla jsem ráda, že tam byly školy, které mě zajímají – především design, jazykové školy. Myslím, že řada lidí si tam mohla najít školu, na kterou půjde. Nepříjemné bylo dusno a horko.“

Radek: „Větší smysl má navštívit tuto akci v 8. třídě, protože téměř většina z nás, deváťáků, už má téměř jasno ve výběru školy.“

Tomáš: „Akce probíhala příjemně, všude jste se mohli zeptat, na co jste potřebovali. Hodnotil bych ji pozitivně, ale mohlo tam být víc židlí.“



Simona: „Mě osobně žádná škola nezaujala. Bylo tam hodně lidí a téměř nedýchatelný vzduch. Mohli jsme si vyzkoušet řadu praktických věcí. Já už mám školu vybranou, ale nikdo z rodiny mi ji nechce dovolit.“

Veronika: „Prezentace škol byla zajímavá, ale bylo tam hodně lidí. Většinou ale nevypadali znuděně. Já osobně jsem si školu ani povolání nevybrala, ale burza byla fajn. Mám spoustu možností a snad si včas vyberu. Podobná burza bude v listopadu probíhat i v Českých Budějovicích.“



Eva Luštická