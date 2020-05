Konečně! Od pondělka a úterka zahájí provoz i historické památky, postupně se rozjíždí kulturní program v regionu.

Zuzana Kyselová - váš člověk v Deníku. | Foto: Deník / Redakce

Včera jsem se po dlouhé době zaběhla podívat do krumlovských klášterů. Dolaďovali tam poslední přípravy, přesto leccos budou vylepšovat ještě za plného chodu. Pořádným oříškem pro pracovníky například bylo vytvořit pro kláštery hygienická pravidla. No, jen si to představte, jak byste vymýšleli pravidla pro interaktivní expozice, kde vše stojí na tom, že si návštěvníci mohou všechno osahat a vyzkoušet? A podle toho v klášterech také expozice museli upravit.