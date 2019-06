Benešov nad Černou - Pozoruhodnou přehlídku a výstavu větrných mlýnů v České republice si můžete do konce srpna prohlédnout na nové výstavě v knihovně v Benešově nad Černou. Fotoaparátem je zachytil Jan Liška.

"Jak jsem se dostal k větrným mlýnům?" říká autor fotografií. "Byla to náhoda a asi to tak mělo být. Před dvěma roky jsem uviděl něco úžasného. Byla to láska na první pohled. Pričovy - torzo větrného mlýna holandského typu. Pocházím z toho kraje a o takovém skvostu jsem neměl ani tušení."