Hlavního hrdinu seriálu Sever hraje Jiří Mádl, účinkování v kriminálce je pro něj nová zkušenost. „Každá se počítá,“ říká. Hlavní postava se mu prý hrála hezky. „Bavila mě ta jeho tichá síla a pevnost,“ vysvětluje k hrdinovi.

Petr se snaží dobrat spravedlnosti za každou cenu a dostává sebe a svou rodinu do problémů. Přesto nepoleví. Že by hrdinovi Jiří Mádl příliš fandil a rozuměl mu, se říct nedá. „On by rozložil cokoliv. MHD, poštu i Mekáč,“ myslí si Jiří Mádl. „Je to ten typ, co rejpe a nedá pokoj. U policie je spíš za hrdinu, ale tuším, že jinde by to tak být nemuselo,“ dodává herec.

Parťáka Štěpána Benoniho si Jiří Mádl vybral sám, líbil se mu v seriálech i v divadle. „Chtěl jsem ho, je takový nevyužitý talent,“ myslí si. Na place si sedli. „Občas jsem na natáčení trpěl, ale byl jsem rád pokaždé, když dorazil,“ vypráví Jiří Mádl. Vybrat si mohl i Petrovu partnerku Elišku Křenkovou a Luboše Veselého jako majora Suchého. „Robert Sedláček to zvážil a nakonec je skutečně obsadil,“ vzpomíná na režisérův přístup.

V rámci příprav musel číst o krimi kauzách. Divák se s ním podívá do policejního „zákulisí“. „Překvapilo mě, jak jednoduché je se k policii dostat,“ uznává Jiří Mádl s tím, že filmaři nic nezjednodušovali.

Překvapení ho na natáčení ale čekalo téměř denně. „Robert Sedláček měnil scénář skoro každé scény. Například z brečení na rameni byla strašná bitka,“ vzpomíná. Diváci se prý mají u temné minisérie ještě na co těšit. „Pátý, šestý díl jsou lepší, než ty první. Jak to tuhne, je to zajímavější, “ láká.

Kromě detektiva Jiří Mádl ztvárnil i roli otce. „Já jsem mimo kojení dělal všechno,“ vtipkuje hlavní protagonista, který má o 11 let mladšího bratra. I když sám děti nemá, k Robertu Řasovi, jenž hraje jeho syna, si našel cestu. „Robík je takové příjemně živé a zvědavé dítě,“ usmívá se herec a vypráví o malém kolegovi: „Pořád experimentoval a dělal různé čaje z rostlin, co našel. Občas jsem se bál, ale nebyl jsem toho srdce to nevypít, když se s tím dělal.“

Že ho ještě v seriálu uvidíme, herec nevylučuje. „Jsem filmová duše, ale ta seriálová tvorba se tak zlepšuje, že třeba ještě do něčeho naskočím,“ uzavírá.