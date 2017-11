Jakou zábavu nabízí na Českokrumlovsku neděle

Českokrumlovsko - V neděli můžete strávit příjemné chvíle s fantasy literaturou v krumlovské knihovně, nebo si zajít na bylinkový workshop či degustaci vína.

Bylinky. Ilustrační foto. Foto: Deník/Ilona Pergrová

BOoK!CON je setkání milovníků fantasy literatury. Akce se již druhým dnem odehrává takřka ve všech prostorách knihovny, je určena dětem i dospělým. Pro dospělé jsou na programu zajímavé přednášky, pro děti třeba herna deskových her, herna počítačových her, malování na obličej, pro všechny virtuální realita a fotokoutek a mnoho dalšího – každý si tam přijde na své. Hlavní organizátorkou je Pavlína Haršová, ale na akci se podílejí i další pracovnice knihovny.

Nedělní program:

10.00 – 11.30 Komiksová dílna pro děti (tel. 606 116 342)

12.30 – 14.00 Ukázková lekce tvůrčího psaní (tel. 606 116 342)

14.00 – 15.30 Vyměňme se aneb Petr kocourem a kocour Petrem (tel. 380 716 385)



A dál?

Dračí fotokoutek – u nás může být hrdinou každý

Volné hraní karetních her a deskovek z půjčovny In–hry

Občerstvovna s poslechem audioknih

Burza fantasy, sci–fi a hororových knih – vyměňte své přečtené knihy za jiné

Počítačová herna – mysteriózní hledačky pro každého



Bylinkový workshop nazvaný Podzimní čas vede v neděli od 15 do 18 hodin Radmila Malinovská v českokrumlovských klášterech ve Velkém sále.



Jak na podzimní splín a jak se připravit na zimu? Co našemu tělu prospívá a co může naopak škodit? Listopadový workshop navazuje na říjnovou přednášku „Podzimní očista“ a můžete se v něm těšit na výrobu tinktury na podzimní splíny či masti na citlivou pleť. Tak nezůstaňte doma a buďte na závěr podzimu ve zdraví připraveni!

Kapacita 15 osob, vstup 450 Kč/osoba, rezervace předem tedy byla nutná.



Řízená degustace vín z Lobkowiczkého zámeckého vinařství z Roudnice nad Labem se kiná v neděli v 19 hodin v rámci Festivalu vína v Českém Krumlově. Půjde o vína z vinohradů, kde zanechali stopu Rožmberkové. Včetně malého občerstvení v podobě sýrů a pečiva. Kapacita je 30 osob.

Rezervovat á 550 Kč/os.

Vinotéka sv. Kryštofa, Český Krumlov