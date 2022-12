„Vybírá z časopisu zajímavé postavy, které jsou s touto oblastí spjaté. Starosta Oto Řezáč je v betlému s formulí, protože je známý tím, že je velký milovník Formule 1 a jako malý chlapec strávil mnoho času ve vlastnoručně vyrobených buginách. Tady ta baletní holubice je Tereza Wilzingová,“ ukazoval. „Je provozovatelkou nejkrásnějšího kempu na celém Lipensku Camping Resortu Frymburk a vedle toho vede ve Frymburku baletní kroužek. Jsou zde také Jára Cimrman i Katka Neumannová.“

Betlémy Jan Tlášek staví především z přírodních materiálů. Postavičky dělá ze žaludů a z větviček, využívá mech a jiné rostlinné materiály. „Postavičky jsou oblečené do textilií, které jsem vyzkoumal na fotkách v časopise,“ řekl Jan Tlášek. „Támhle jsem vytvořil celou partu lyžařek, to jsou děvčata z Horní Plané, ta mi dala práci možná měsíc dva, byl problém vytvářet tak malé drobné věci mýma 76letýma rukama. Na nohy jsem musel vzít i lupu. Můžete tu vidět také Járu Cimrmana, jak právě odchází víceméně naštvaně z Frymburka, protože mu voda zatopila herberk, kde přežíval a bydlel. Cimrman odchází se svojí pojízdnou zubní vrtačkou M6, pět rychlostí vzad, kterou spravoval zuby rakousko-uherským ajznboňákům podél kolejí.“

Víc zabrat dala Janu Tláškovi rovněž socha Adalberta Stiftera. „To byla práce,“ podotkl autor. „Musel jsem ho (žalud) obléct a ještě z něho udělat sochu. Proto je natřený zelenou barvou, jako že je na něm měděnka nebo něco takového. Katka Neumannová se sporťákem Kamilem Jášou dělají rozhovor se sportovcem, který se tuží na fitness stroji. A je tu také Jitka Čvančarová na dovolené. Ta nechybí v žádném mém betlému. Bez ní to nejde. Víte, co je to platonická láska? Já už si ji můžu dovolit,“ smál se Jan Tlášek.

Betlémem se kochali také někteří představitelé postaviček osobně. Baletní pozici v betlému zaujímá hned několikrát čtyřiačtyřicetiletá Tereza Wilzingová z Frymburka, provozovatelka jednoho z frymburských kempů na břehu jezera. „Je to moc krásný nápad,“ podělila se o dojmy. „Je to pěkné, že jsme tu s tančící mládeží zvěčněny. Je to ohodnocení naší činnosti a úsilí.“ Kristýna Wilzingová se kromě kempu věnuje dětem. Založila baletní kroužek při ZŠ Frymburk, do kterého dochází děti z celého Lipenska. Kromě toho vede ještě v Krumlově v DDM kroužek baletek pro malé holčičky. A pro zpestření se věnuje i orientálnímu tanci v Českém Krumlově.

Betlém si prohlédl i dvaašedesátiletý řezbář Pavel Sarauer. „Byl jsem překvapený, že jsem se stal součástí betléma. Je to pocta,“ řekl. Pavel Sarauer holubičky ručně vyrábí již od roku 1991 a jeho holubičky jsou rozšířené po celém světě. Ročně jich vyrobí několik set.

Na frymburském betlému Jan Tlášek pracoval téměř rok. Zhotovil ho z materiálu, který hledal i v lese. Důsledný je však i ohledně oblečení postaviček. Barvou i materiálem se snaží co nejvíce přiblížit k původní předloze. Frymburský betlém v hotelu je přístupný všem zájemcům.