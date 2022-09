Místa pro natáčení producent a režisér snímku Petr Jákl vybíral tak, aby ukázal krásy České republiky i na mezinárodním poli, všechny záběry navíc upravil tak, aby odpovídaly 15. století. „Chci světu ukázat krásu naší země, co nejvíc to půjde, a propojit to s historií,“ vysvětlil Jákl.