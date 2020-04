S prvními dny omezení proti šíření koronaviru se do první linie možných nakažených lidí dostali nejen zdravotníci, ale také všichni ti, na jejichž práci zůstali závislí „obyčejní“ lidé. Jednou z takových, kdo se téměř denně musela setkávat s davy lidí je pokladní prachatického Terna Jana Sosnová.

Ve chvíli, kdy přišlo nařízení, že na veřejnost se nesmí jinak než s rouškou, dostaly prodavačky prachatického Terna zásilku roušek a dalších potřených ochranných pomůcek od firmy. „V tu chvíli se zároveň zvedla obrovská vlna solidarity od našich zákaznic. Švadlenky byly skvělé, roušek se sešlo neskutečné množství,“ vzpomíná na první dny české karantény Jana Sosnová s tím, že v posledních dnech jich mají v supermarketu tolik, že si paní prodavačky mohou vybrat i barvu. „Všichni naši zákazníci jsou úžasní. Nikdo nelamentuje, že musí mít roušku, dodržují veškerá nařízení, chovají se slušně a ještě se o dost víc usmívají,“ popisuje paní pokladní, jak to teď v prodejně chodí. Když náhodou přijde zákazník bez roušky, prodavačky jim roušku poskytnou ze svých zásob.

První dny byly logicky prodavačky trochu vystrašené, musely se denně potkat se stovkami lidí a každé zakašlání tak trochu vyvolávalo paniku. Sedět ale za kasou osm hodin denně s rouškou na ústech není žádný med. „Pohodlné to zrovna dvakrát není, ale nedá se nic dělat. Zvykli jsme si a nezbývá nám než vydržet dál,“ konstatuje Jana Sosnová stroze. O přestávce na oběd či na svačinu nebo klidně ve chvíli, kdy uzná za vhodné, si může případně prodýchanou roušku vyměnit.

Jana Sosnová chválí všechny zákazníky. Jejich chování se prý razantně změnilo. „Lidi jsou fakt milí,“ tvrdí. Občas se stane, že si někdo neuvědomí, že mezi osmou a desátou do prodejny nesmí. Hlavně prý zpočátku, když se časy pro seniory měnily ze dne na dne. „Tuhle jsem zrovna upozorňovala mladíka, že do prodejny nesmí. Bez mrknutí oka a s úsměvem na tváři se omluvil a odešel. Žádné hádky ani dohady,“ říká.

Zákazníků prý chodí stále stejně. Nikdo z nich se nepozastavuje nad zkrácenou pracovní dobou, která je jen do 17 hodin. „A to, že máme v neděli zavřeno, taky nevadí. Už by to tak klidně mohlo zůstat,“ směje se Jana Sosnová.