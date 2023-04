S chladícími věžemi jaderné elektrárny na dohled se v sobotu u tvrze Býšov na Budějovicku sešli obyvatelé obcí a osad v katastrech Temelína, Dříteně, Purkarce a Olešníku a také další Jihočeši, aby řekli jednoznačné ne zbudování trvalého úložiště jaderného odpadu na lokalitě Janoch. Kromě organizátorů z iniciativy Stop Janoch na setkání promluvili i někteří zastupitelé Temelína, jako jediný ze starostů obcí, kterých by se obří stavba úložiště dotkla, dorazil temelínský starosta Josef Váca.

Den proti úložišti jaderného odpadu v sobotu před tvrzí Býšov uvedli organizátorka iniciativy Stop Janoch Jana Horáková a Edvard Sequens, sekretář Platformy proti hlubinnému úložišti. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Na Dni proti jadernému úložišti promluvil Edvard Sequens, sekretář Platformy proti hlubinnému úložišti. „Ministerstvo průmyslu a obchodu řeklo, že tady nejspíš bude největší vstřícnost vůči úložišti. Podle nás je to ale dáno hlavně tím, že ačkoli o něm zdejší starostové vědí už od roku 2016, neví o něm lidi.“

„Zní to možná neuvěřitelně, ale já se o tom dozvěděl až po letošních Velikonocích od lidí. Velmi mě to zaskočilo, protože naposled jsme před pár lety podepisovali petici proti původní lokalitě, která byla o něco dál, a já žil v domnění, že tím to celé skončilo. Nikdo nás o tom, že se lokalita přesunula a jednání neskočila, ale právě naopak, oficiálně neinformoval,“ přiznal zastupitel Temelína Pavel Hečko.

Na Honzu nezapomeneme, říká Jan Hanzálek na Stadionu Jana Marka

„Má se tady stavět jako první v republice modulární reaktor, rozšířila se rozvodna Kočín, ani nemluvím o MAPE Mydlovary (součástí areálu je 286 ha uranových odkališť, jedna z nejzávažnějších ekologických zátěží v celém Česku, pozn. red.). Má nám tu navíc vyrůst devět hektarů solárních panelů, o čemž jsme taky netušili, dostalo se to k nám náhodou… Já jako zastupitelka Temelína říkám, že lidi mají minimálně právo o tom vědět, aby měli možnost se svobodně rozhodnout, jestli ano, nebo ne. Jde hlavně o budoucí generace. Mlží se tady a my informace dostali zvenčí půl roku po volbách,“ vysvětlila na shromáždění Hana Hájková.

Edvard Sequens obyvatele obcí z okolí Janocha také seznámil s plány na stavbu úložiště a s jeho možnými dopady na okolní krajinu i obyvatele v blízké i daleké budoucnosti. Průzkum by probíhal na území o velikosti téměř 23 kilometrů čtverečních. „Geologické práce budou probíhat v dalších třech až čtyřech letech a poté se rozhodne o finální lokalitě. V provozu má být úložiště už v roce 2050, obce se teď mohou odvolat, termín na vyjádření je už za měsíc, kolem 20. května. Další úložiště jsou dvě na Vysočině, na Jihlavsku a na Třebíčsku, a jedna lokalita je na pomezí Jihočeského a Plzeňského kraje, na Horažďovicku, na lokalité nazvané Březový potok. Jinde už mají právníky, uzavírají plné moci na zastoupení a budou se samozřejmě bránit.“

VIDEO: Edvard Sequens u mapy Janocha vysvětlil, co by průzkumné práce a stavba úložiště vlastně obnášely

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Současná varianta byla vybrána v roce 2018. „Nadzemní areál úložiště by měl mít něco přes 20 hektarů, to podstatné se ale bude odehrávat pod zemí, tam to má mít až 4,4 km čtvereční, zatím není vybrána konkrétní varianta.“ Edvard Sequens dále přiblížil, že pokud se povolí průzkumné geologické práce, jejich konkrétní podoba už bude povolána bez účasti obcí a že vláda by měla rozhodnout o finální lokalitě v roce 2028. Po roce 2030 by měla začít stavba podzemní laboratoře, dalších dvacet let bude probíhat průzkum v podzemí a úložiště by mělo přijmout první odpad v roce 2050. V provozu má být dalších sto let.

Obce už teď od státu dostávají peníze

• Ministerstvo průmyslu a obchodu na svém webu zveřejnilo Bilanci zákonných příspěvků samosprávám dotčených přípravou hlubinného úložiště a provozovaných úložišť radioaktivního odpadu a výhled.

• Za období let 2015 až 2023 bylo lokalitě Janoch celkově proplaceno 4,0 mil. Kč. 4 obce v lokalitě Janoch ve stávající etapě obdrží příspěvky za stanovené průzkumné území dohromady ve výši 11,5 mil. Kč ročně po celou dobu trvání platnosti stanoveného průzkumného území. Poplatky obcím se v závislosti na rozloze zájmového katastru pohybují od 1 524 010 Kč do 4 410 945 Kč.

• Příspěvky za stanovení průzkumného území a chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry mají obcím kompenzovat dopady plynoucí z jejich geografické blízkosti k jadernému zařízení, sloužícímu pro ukládání radioaktivních odpadů; dále rizika plynoucí z umístění úložiště radioaktivních odpadů obci, na jejímž území se stavba nachází; a rovněž dopady správních rozhodnutí na obce, které je potenciálně poškozují, přestože jen nepřímo (např. dopadem na ceny nemovitostí, možné investiční záměry obce apod.), a to často po relativně dlouhou dobu i bez konkrétních prací na úložišti radioaktivního odpadu. (Zdroj. mpo.cz)