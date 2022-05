K mání byly sazeničky rozmanité zeleniny, květin a bylinek, květinové dekorace, ale i rozmanité výrobky. Například přírodní bylinné masti, sirupy a džemy, keramika a porcelán, za studena lisované oleje. Také něco dobrého na zub – koláče, zákusky, buchty, káva. Zakoupit bylo možné i šité hračky a jiné praktické textilní zboží.

Šofér s autem udělal ve Velešíně kotrmelec kousek od májky. Chystali lampiony

Terasovitou zahradu zakoupila Marcela Litvanová spolu se synem. „Máme ji tak rok a půl. Velikou výhodou je, že zahrada byla dobře založena. Kam kopnete, je cibulka, takže je tu zasázeno, což je paráda. Říkali jsme si, že je škoda zahradu nevyužít, takže dnes je to takový pokus. Už jsem několik jednoduchých jarmarků absolvovala, a protože je plno lidí vítá, řekla jsem si, že to zkusím také. Už kvůli tomu, že tato část Krumlova jsou v podstatě samí zahrádkáři.“

Jarmark Kozel zahradníkem podpořilo i město. Jarmark slavil úspěch, jenom parkování aut přijíždějících návštěvníků kolem silnice bylo trochu problematické. „Je to tu trochu komplikované,“ přitakala Marcela Litvanová. „Jsme domluveni se starostou, že při další akci to vylepšíme, město nám pomůže pro parkování vyhradit část komunikace. Jsem ráda, že i město se k tomu staví vstřícně. Tím pádem myslím, že uspořádáme ještě další akci, při které dáme větší prostor zahrádkářům. Bude to v podstatě trh zahrádkářských přebytků.“