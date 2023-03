Návštěvnost o letošních jarních prázdninách na Lipensku silně ovlivnilo špatné počasí, především nedostatek sněhu a v některé dny silný vítr. Pro běžkaře byla sezóna kvůli sněhu velice zkrácená, pro bruslaře neexistovala téměř vůbec, v lyžařském areálu v Lipně nad Vltavou se lyžovalo celou zimu, Frymburk musel provoz na čas přerušit.

Zimní zábava na Lipně. | Foto: Pavel Pechoušek

Méně lidí evidují hoteliéři především v lednu a také nyní, kdy prázdniny končí. Evidentní je trend, kdy turisté své pobyty zkracují a šetří. „Lednové pobyty bohužel hodně ovlivnila velice silná obleva s teplým počasím, která spláchla veškerý Zimní zábava na Lipně.Zdroj: Pavel Pechoušek přírodní sníh a i technický sníh se udržel i přes veliké nasazené provozovatelů Skiareálu Lipno a Frymburk pouze na minimu sjezdových tratí. Obsazenost nám tedy v lednu meziročně klesla o 20 procent. Únorové prázdninové termíny byly naopak úspěšné, počasí a sněhové podmínky se značně vylepšily a únorová obsazenost nám meziročně stoupla o 27 procent. V březnu je pro nás velkým zklamáním poslední prázdninový týden, kdy má prázdniny Praha 1-5 a Brno, kdy jsme očekávali stejně jako v minulých letech téměř sto procentní obsazenost. Letos jsme v tomto týdnu pouze na poloviční obsazenosti, a tím pádem nám i březnová návštěvnost meziročně klesla o 20 procent,“ z uvádí Luboš Krejsa z apartmánového resortu Lipno Lake Resort, které se nachází v Lipně nad Vltavou. „Za nás byla obsazenost horší než v létech minulých. Ale nepočítáme zde covidové roky. Určitě je znát, že lidé šetří, již tradičně přijíždějí na kratší dobu, jsou na cenu citlivější, nabídky porovnávají více s konkurencí. Oceňují jakékoliv slevové akce více, než kdy dřív,“ uvádí Martin Prokeš, manažer hotelového Resortu Relax v Dolní Vltavici. Podle Jiřího Šilhy z resortu Corso v Lipně nad Vltavou Letošní rok v podstatě kopíroval rok loňský a obsazenost byla podobná. „Rezervace ale letos byly kratší a více se jezdilo o víkendech,“ uvádí Šilha.

„Návštěvnost během jarních prázdnin je srovnatelná s loňským rokem. Zaznamenali jsme další normalizaci ohledně zahraničních návštěvníků oproti letům zasažených pandemií, jinak je sezóna průměrná. Je pro nás důležité, že se nám povedlo udržet areál kontinuálně v provozu od 16. prosince, a to včetně skicrossu, který je oblíbený zejména u dětí,“ uvádí Olga Kneiflová tisková mluvčí Lipnoservisu. „Na naše půjčovny tyto aspekty samozřejmě měly vliv. Především v lednu se to značně projevilo v návštěvnosti. Únor byl již srovnatelný s loňským rokem,“ uvedla Veronika Hrabalová z lyžařských půjčoven Lipnocentrum. „Ubytování ovlivňovalo počasí a množství sněhu, tzn. v lednu téměř nic, jen pár pracovních pobytů. Únor i nyní březen byl dobrý, ale vždy když vyšla špatná předpověď se to projevilo, že se mi nepodařilo doobjednat mezerky v ubytování,“ uvádí Irena Pešková, majitelka penzionu U Pešků.

Také zde je znát zkrácení pobytů. „Proti předchozím letům mám výrazně kratší pobyty, ze šesti denních na tří až čtyř denní,“ doplňuje.

Zimní zábava na Lipně.Zdroj: Pavel PechoušekŽádné srovnání nemají v resortu Molo na břehu Lipna. Otevírali teprve v roce 2022. „Byli jsme ohromeni zájmem hostí v období vánočních svátků a na Silvestra. Jak pro Vánoce, tak Silvestr jsme připravili speciální vícechodové menu, což hosté velmi ocenili. Bohužel návštěvnost v lednu nás naopak trochu zklamala. V lednu nebyly ideální podmínky pro lyžaře, a tak ani destinace nebyla zaplněna. Od začátku jarních prázdnin se návštěvnost restaurantu vylepšila. Připravili jsme i Valentýnské menu a zájem o něj nás také těšil,“ uvádí zdejší manažerka Michaela Petrů.

„Sezóna byla slabší než před covidem, je to dané určitě počasím v průběhu jarních prázdnin. V týdnu, kdy napadalo půl metru a více sněhu a byly upravené běžkařské tratě, tak byla obsazenost velmi vysoká. Ovšem druhá polovina jarních prázdnin, zejména poslední dva týdny, byly všeobecně slabé. S ohledem na vysoké ceny energií a dražší vstupy, je to pro mnohé podnikatele problém. Vždyť právě o jarních prázdninách se vydělává na provozní náklady v nadcházející slabé části roku, kterou je tradičně druhá polovina března a duben. Takže vyhlížíme s nadějí Velikonoce, které by měly ztráty částečně pokrýt a pak od května se již s nadějí těšíme, že letní sezona bude dobrá,“ shrnuje Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.