Od mala měl rád květiny a stále něco pěstoval. „Z počátku byl na malém městě o výpěstky menší zájem, a tak jsem se zaměřil na internetový obchod. Časem se ke mně připojila i manželka, takže jsme ta nejmenší rodinná firma,“ sdělil úvodem.

Počítat s výkyvy počasí

Snaží se být stále v obraze. „Jezdím na výstavy a rád se vracím do ráje cibulovin – Holandska. Mým favoritem jsou lilie,“ prozradil na sebe Josef Basík. Letošní zima byla podle něj pro pěstitele vcelku příznivá. Odhadnout průběh sezony však neumí ani meteorologové. „Nejhorší jsou prudké změny teplot. Nynější mrazivé počasí mají vystřídat nadprůměrné teploty. S mrazíky, a nejen přízemními je nutné počítat během celého dubna. Abychom nebyli smutní z připálených rašících výhonků a přimrzlých květů, je třeba pozorovat, zda nedojde během vyjasnění k poklesu teploty a mít dopředu připravenou například jemnou bílou netkanou textilii,“ uvedl tip na ochranu rostlin.

Zjara je podle Josefa Basíka na zahradě vždy spousta práce s úklidem i přihnojováním. „Téměř vše lze přihnojit základním pomalu rozložitelným zásobním hnojivem a kompostem. V okrasné části nás čeká čistění a střihání trvalek, zkracování některých keřů jako třeba růží a hortenzií, vertikutace trávníku a také doplnění, přesazování či výsadba nových druhů,“ popsal další práce. U ovocných stromů a drobného ovoce je třeba střih. „V zeleninových záhonech začneme hned, jak trochu oschnou a mezi prvními vyséváme mrkev, petržel a ředkvičky. Jahodníky očistíme a přihnojíme,“ popsal Josef Basík.

Skleník výhodou

Kdo má skleník či pařeniště, může sklízet mnohem dříve. „Ještě, než do něj umístíme teplomilné druhy okurek, rajčat a paprik, vyrostou zde různé listové a hlávkové saláty, ředkvičky, raná mrkev, polníček, špenát, mizuna, roketa a další zelenina,“ shrnul.

Pestré jarní cibuloviny

Do doby, než v květnu vysadí letničky a balkonovky, rozzáří pestrými květy jejich předzahrádky, truhlíky a nádoby jarní cibuloviny. „Nejdříve vykvétají sněženky, bledule a žluté talovíny. Následují krokusy, kosatečky, modřence, ladoňky a ladoničky, puškinie, hlíznaté sasanky, narcisy a tulipány. Ty jsou nízké i vysoké. Obzvláště efektní jsou velmi ranné a nízké tulipány ze skupiny Kaufmanniana a Greigii. Na slunci otevírají velké květy do působivých hvězd. Navíc tyto druhy jsou botanického původu a vydrží na místě mnoho let bez vyndávání cibulí,“ vysvětlil Josef Basík.

U narcisů jsou dle jeho vyjádření zajímavé nízké nevšední druhy. „Třeba Narcissus bulbucodium připomínající malé žluté ocúny. Nebo odrůda Rip van Winkle s hustými plnými žlutými hvězdičkami. Z vyšších narcisů jsou nyní moderní nevšední růžově kvetoucí jako Precocious nebo Replete,“ upřesnil. Kromě cibulovin se lze těšit i z dalších květů. „Jako třeba z nejraněji kvetoucí trvalky čemeřice a ze skalniček - konikleců, tařic, tařiček, osívek, huseníků, primulí a další,“ vyjmenoval další okrasné rostliny.

Během pandemie stoupl zájem

Současná situace kolem koronaviru dle jeho slov navýšila zájem a pěstování. „Je patrně více času se věnovat zahradničení a mezi lidmi tak vzrůstá chuť vypěstovat si svojí zdravou zeleninu, ovoce, bylinky a koření,“ míní Josef Basík.