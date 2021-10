Do Českého soběstačného domu se podívali ti, kdo chtěli vidět, jak se dá žít bez inženýrských sítí.Zdroj: Tereza MyslíkováV Kyselově je tedy dům, který si vyrobí veškerou potřebnou elektrickou energii ze slunce, uloží ji v bateriích a následně spotřebuje. Zachytí maximum dešťové vody, splachuje s ní a po přečištění využije i třeba ve sprše. Nezbavuje se zbytečně drahocenného tepla, ale přitom se v něm zdravě dýchá a žije. Dům se snaží žít v symbióze s přírodou, i když je jasné, že to vždy může jít ještě lépe.

V rámci Týdne knihoven se do domu mohli v pátek podívat a se vším se obeznámit nejenom vyšebrodští čtenáři. Český soběstačný dům je vzorem komfortního bydlení, ke kterému nevedou žádné inženýrské sítě. Autorem projektu je Pavel Podruh, který návštěvníky domem ochotně provedl.

Do Českého soběstačného domu se podívali ti, kdo chtěli vidět, jak se dá žít bez inženýrských sítí. | Foto: Tereza Myslíková

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.