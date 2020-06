Příchod koronaviru zastihl Alenu Valentovou z Krasetína na Srí Lance. Zástup doma v její hospodě byl rád, že kvůli všeobecnému zákazu nemusí otevřít.

Alena Valentová zve pod Kleť do hospody U Kuchařů na pivo nebo muziku. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

"U mě to bylo úplně komické," usmívá se Alena Valentová, která provozuje hostinec ve stodole jejich domu v Krasetíně. „Byla jsem v té době na Srí Lance, tady v Krasetíně jsem měla za sebe zástup, který byl rád, že nemusí zastupovat. Bylo sice všechno připravené, ale lidem, co mě měli v hospodě zastoupit, do toho něco přišlo. Zrovna se mi chystali psát, co mají dělat, když v tom přišel zákaz a nařízení hostinec zavřít.“