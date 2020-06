Těžká doba koronavirová dolehla na kaplického ponikatele Kamila Vonce a jeho provozy s plnou silou. „Když vám ze dne na den zavřou hospodu a kavárnu, vůbec nevíte, co máte dělat,“ říká.

Kamil Vonc v kavárně Pod Věží v Kaplici. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Kamil Vonc vzpomíná, jak před zhruba třemi měsíci přišel do práce a podivil se? „Proč je všude zhasnuto?“ Personál mu sdělil tu novinu – vláda v noci rozhodla, že všechny gastronomické provozy musí zavřít. „Bylo to, jako kdyby mě naráz vyhodili z práce bez varování,“ vyprávěl Kamil Vonc. „Přitom máte pořád platit nájem, elektřinu, plyn. Ty peníze beru ze svého a nikoho to nezajímá. Panika. Musel jsem rozbít okénko, abych mohl prodávat do ulice, stejně nikdo nechodil. Bylo to k zbláznění.“