Co nabízí pivovar dnes? Kromě několika druhů piv také hotel s restaurací a wellness s pivními lázněmi. Přijměte pozvání ke stolu, hostina začíná! Restaurace láká na krajové speciality, přičemž personál doporučí k vámi vybranému jídlu nejvhodnější pivo. Návštěvníci se mohou doslova projíst Jižními Čechy. Začít se může třeba od rovinatého Třeboňska, které reprezentují kapří hranolky, poté lze pokračovat do Šumavského podhůří, kde narazí na hovězí pupek nebo vepřová líčka a zakončit to mohou sladkou tečkou na rakouské hranici císařským trhancem. Specialitou pro čtyři osoby je stůl plný vybraných jídel doplněný čtyřmi tupláky a hláškou „a takhle si tady žijeme,” čímž se návštěvníkům přiblíží hodování pánů z Růže a hrabat z rodu Buquoy.