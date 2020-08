„Vše se odehrálo v pořádku v souladu se zákonem,“ říká k tomu starostka Stříteže Jaroslava Vávrová. „Výpověď dali v lednu a ještě šest měsíců Poštu Partner provozovali. Manažerka Pošty Partner nyní usilovně shání náhradu.“

Žádost o pravidelnou finanční podporu činnosti Pošty Partner vedení obce zamítlo. „To jsme odmítli, neboť jde o soukromý subjekt,“ objasnila starostka. „Paní manažerka údajně již někoho pro provozování pošty sehnala, ale uvidíme. Doufáme, že tu poštu opět budeme mít, protože schází především starším občanům.“ Lidé se zatím mohou obracet na poštu v Kaplici v Tržní ulici. I když pošta jedná o znovuotevření pobočky ve Stříteži, je jisté, že letos se to nestihne. „Ovšem musím pochválit kaplickou Českou poštu, kde nám vycházejí maximálně vstříc,“ vyzdvihla Jaroslava Vávrová. „Díky ochotné doručovatelce nemusíme s každou poštou až do Kaplice. Vyzvedává poštu od podnikatelů a obecního úřadu a zajistí její odeslání. Perfektně to funguje k naší spokojenosti.“