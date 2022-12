„Jsme kamarádi potápěči, kteří se scházíme,“ řekl před ponořením do vody zkušený místní potápěč Josef Kletzenbauer. „Bohužel dnes jsem tu sám, protože někteří onemocněli. Ale přišli sem mladí lidé, kteří to chtějí vyzkoušet. Tak je vezmu do vody pod led. Děláme to každý rok už možná skoro dvacet let, většinou tady v Rychnově.“ Předminule se potápěli do rybníka pod tvrzí v Tiché. Pod hladinu vstupují s komplet potápěčským vybavením. „Většinou si vysekáme v ledu dvě díry,“ popsal Josef Kletzenbauer. „Tu druhou děláme o 15 až 20 metrů dál a zkoušíme, kdo se do ní trefí. Samozřejmě se přitom jistíme s pomocí provazů. Dnešní led nás ale neudrží, tak si díru vyrubáme hned zkraje.“

Ponořit se na koupališti pod led chce kus odvahy a netrpět klaustrofóbií. Pod ledem totiž není prakticky nic vidět. Svítilna je zbytečná. „Vidíte jenom led, když plavete,“ řekl instruktor. „Někdy hledáme a lovíme poklad, který jsme tam předtím připravili, jindy stromeček, jednou jsme vytáhli i uzeného kapra napíchnutého na harpuně. Letos jsem ale neměl čas něco připravit. Dnes půjdou pod led mladí lidé, kteří se zkusí potopit úplně poprvé, a ještě v takovýchto podmínkách.“

V natěšené odvážné trojici byla jedna dívka. Ta vstoupila do vody pod dohledem instruktora jako první. „No, bojím se,“ připustila dvaadvacetiletá Lýdie Jančigová z Dolního Dvořiště. „Bojím se, že tam bude hodně velká zima. Ještě nikdy jsem se nepotápěla. Nečekala jsem, že tu bude takový led. Je opravdu silný. My s přítelem, který se na ponor chystá také, máme rádi adrenalinové zážitky. Zkoušeli jsme třeba bungee jumping a podobně. Máme rádi přírodu, chceme se zkusit potápět mezi žraloky. Zkrátka do všeho jdeme. Také se otužujeme.“

Vstup do rybníka s ploutvemi a vším vybavením nebyl jednoduchý. Ale Lýdie to nevzdala a spolu s instruktorem několikrát zapluli pod led. Kde se pohybují, ukazovaly pouze bělavé bubliny vzduchu posouvající se pod ledem. Když Lýdie vystoupila z vody na břeh, crčela z ní voda, stejně jako z vlasů a obličeje. Sálalo z ní nadšení. „Na začátku jsem se bála, chtěla jsem to vzdát, ale pak se mi to zalíbilo,“ podělila se o své čerstvé dojmy. „Ale je to beznaděj, když vidíte jenom ten led, vůbec netušíte, kde jste, máte tam absolutní ztrátu orientace, to je blbý pocit. Jinak to ale bylo krásné. Když jsem vylezla z vody, pěkně se mi motala hlava, až jsem málem spadla. Ale bylo to moc hezké. Pod vodou mi na obličej zima nebyla, díky zvýšenému adrenalinu jsem vůbec chlad nevnímala. Ani když jsem vylezla ven, mi zima nebyla. Až teď, když jsem si svlékla neopren a veškeré vybavení a mokré věci, se do mě začíná dávat zima. Ale klidně bych pod vodou vydržela déle. Zpočátku, když jsem to zkoušela, se mi dýchalo špatně, mohla jsem se jen nadechovat, ale nemohla vydechovat, pak mi potápěči na příslušenství něco zmáčkli, a už to bylo v pohodě. Instruktor byl skvělý. Příští rok půjdu zase, to už budu trošku zkušenější.“

Druhý se vnořil mezi rozlámané kry patnáctiletý Matěj Říha z Rychnova nad Malší. Také on po vynoření zářil nadšením. „Bylo to super,“ řekl ještě v neoprenu. „Neviděl jsem nic, jen led. Příště do toho jdu zase, jestli se naskytne příležitost. Nechtělo se mi ven.“

Své příležitosti k ponoru se nevzdal ani Lýdiin přítel. „Moc se těším,“ ujistil s úsměvem, když se soukal do neoprenu. Na břehu mladé odvážlivce diváci vždy odměnili obdivným potleskem. Tam pohodu doplňovaly vtipkování, hořící ohně, horký punč v kotlíku a občerstvení.