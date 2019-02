Lipno nad Vltavou /VIDEO/ - Užít si ledovou magistrálu před pátečním oteplením, které bruslařům nebude přát, si vyrazila Eva Cieslarová z Větřní.

"Je to nádhera, mráz, azuro a led jedna báseň, jsem ráda, že jsem to stihla před víkendem," říká. "Dala jsem okruh čtyřikrát, to je šestnáct kilometrů, a vracím se zpátky domů. Takhle krásně jsem si dlouho nezabruslila."



Milovníci nabroušených nožů si mráz užijí i v pátek dopoledne, odpoledne se teploty mají vyšplhat několik stupňů nad nulu, a tak led povolí a nebude radno na něj vstupovat.