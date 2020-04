S velkými obavami hledí na obnovení činnosti mnozí živnostníci. Nejistý je třeba podle mnohých návrat zákazníků nebo vliv zvýšených hygienických požadavků na ceny služeb. I termíny navržené vládou vyvolávají otazníky.

ON-LINE:

Lucie Sýkorová, českobudějovická kadeřnice popsala toto období jako stresující. Čeká na datum 25. května, kdy bude moci otevřít. „Chápu, že nás museli odstřihnout od práce, ale, že nám dají 25 000 korun na to, abychom pokryli všechny náklady, resty, živobytí…to je nereálné a sprosté. Tudíž velmi stresující. Co se týče opatření, jako je nákup dezinfekcí, roušek, plášťů, ručníků… Vše si dávám dohromady. Ale s tím souvisí i vyšší finanční náklady, takže se určitě bude měnit i ceník služeb,“ popsala budoucí změny, do kterých ji nutí situace. Žádost o 25 000 korun pro OSVČ poslala na finanční úřad hned po té, co vláda tuto možnost odsouhlasila.

Anna Andrlíková, kosmetička, která pracuje na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích je znepokojená délkou doby bez zákazníků. „Myslím si, že je to moc dlouhá čekací doba, dala bych tomu 14 dní, více určitě ne. Příspěvek nám dají, ale jak to bude finančně dál, nevím. Snažím se to brát pozitivně, mohu se teď věnovat svým dětem, ale připadá mi to jako dlouhá doba zákazu práce,“ míní.

Podle Karla Sarauera, nájemce českobudějovické restaurace U Černého koníčka, třeba vůbec není jisté, že až se otevře, hospody budou zase plné. Očekává, že bude trvat možná do konce roku, než se vše „srovná“ do předkoronavirových kolejí.

I když dnes vydávají přes okénko, přesto čelí ztrátám v řádu stovek tisíc korun. Náklady na personál trvají a propouštět někoho na dva měsíce nemá ekonomicky ani provozně smysl, když je třeba vyplatit odstupné… Hlavně ale Karel Sarauer nesouhlasí s tím, že předzahrádky by mohly otevřít o dva týdny dříve, než „vnitřní“ hospody.

U Černého koníčka předzahrádku mít nemohou. „Každý bude rád, že si bude moci sednout na předzahrádku. Nám podříznou poslední větev. My bojujem a u nás bude příjem absolutní nula,“ zdůrazňuje Karel Sarauer. „Chápu, že je to pro vládu složité, ale hodně mě zklamalo, že restaurace s předzahrádkami otevřou dříve.

Ale třeba v Trhových Svinech v restauraci Centrum na Žižkově náměstí ani s omezeným provozem předzahrádky nepočítají.

Jen zmrzlinu zatím vydávají z okénka restaurace Centrum na Žižkově náměstí v Trhových Svinech. Podle majitele domu, ve kterém je vedle restaurace i penzion Josefa Ostrého, se zmrzlinou začali včera. Restaurace je zavřena. Neprovozují zde ani prodej přes okénko, jako v některých podnicích. "To ani nemá smysl. Musíte zaplatit kuchaře a další náklady a ani nevíte, kolik lidí přijde," vysvětluje Josef Ostrý, proč restaurace aktuálně "podřimuje". Nechystá se ani na oddělené otevření malé předzahrádky, i když by mohla. Nechat otevřít jen venkovní plac je podle Josefa Ostrého při čtyřech stolech vyložený nesmysl. "Zahrádku můžete dát, ale musíte ji obsluhovat přes okénko," upozorňuje na chystaná omezení Josef Ostrý a připojuje, že čtyři stoly znamenají při plném obsazení 16 lidí. Pokud by měli mít rozestupy, zbude pár hostů. V Centru tedy s otevřením chtějí počkat rovnou na 8. června. "Snad to bude," doufá Josef Ostrý.

Vedoucí restaurace Masné krámy Tomáš Olejník vnímá termín pro otevření restaurací jako dlouhou dobu. „Já osobně jsem očekával, že se otevřou restaurace a hospody v první polovině května. Samozřejmě ta opatření musíme respektovat. Zahrádky by měly být otevřené od 25. května s omezením a 8. června restaurace, ale i tak s nějakými omezeními. Na druhou stranu musím říci, že je dobré, že vláda sdělila data, člověk alespoň vidí světlo na konci tunelu, a může se na to nějak připravit,“ říká Tomáš Olejník.

„V Masných krámech máme otevřené prodejní okénko. Hned v březnu jsme plnili náš kroužek do PET lahví,“ zmínil s tím, že pivo prodávají každý den od 14 do 17 hodin. Od čtvrtka si nově u prodejního okénka v Masných krámech koupí lidé i například oběd s sebou. „Máme grilované koleno, kachní játra v sádle, domácí paštiku, takže se snažíme takto restauraci malinko rozpohybovat. Buď to bude fungovat, nebo nebude,“ dodává Tomáš Olejník. Podle jeho slov je restaurace za tyto dva zavřené měsíce v mínusu.

V IGY Centru v Českých Budějovicích vítají, že je znám alespoň návrh termínu otevření. V tuto chvíli jsme primárně rádi za to, že známe termín, ke kterému můžeme směřovat naše další kroky a aktivity. V IGY Centru jsme zavedli celou sérii preventivních hygienických a provozních opatření ještě dříve, než došlo k omezení provozu. V rámci opatření jsme například rozmístili dezinfekce ve společných prostorách a na toaletách, zásadně se zvýšila intenzita a četnost dezinfikování veškerých podlahových ploch, tlačítek ve výtazích, zábradlí, madel, dveřních klik nebo židlí. V tuto chvíli si troufám říci, že IGY Centrum patří k nejčistším veřejným prostorům v Českých Budějovicích a jsme připraveni dodržovat jakákoliv další hygienická opatření,“ uvedl pro Deník Jakub Velen, mluvčí společnosti CPI, která IGY vlastní.