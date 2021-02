Upravených stop lze využít pouze v lipenském Skiareálu. "Okruhy v areálu jsou v provozu, ale běžkařská stopa v kempu Modřín vzala za své," sdělila mluvčí Skiareálu Olga Kneiflová. "A nového sněhu je pomálu, takže ji určitě upravovat nebudeme."

Stejné je to ve Frymburku i v Horní Plané. "Sněhu napadlo maličko do tří centimetrů, navíc hodně pršelo, takže sníh z Frymburských luk to spláchlo," konstatoval Martin Řezář. "Stopy připravovat zatím nejde."

"Led na Lipně není, sníh není - jenom tak tři centimetry," přitakala také Lucie Roubínová z KIC Horní Planá, že to na běžkování momentálně není ani na Hornoplánsku.