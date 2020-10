Sotva křemežská moštárna otevřela, hned zase zavřela. Až do odvolání je moštárna v křemežské základní škole z důvodu karantény uzavřena.

Letos zatím zpracovávala jablka jenom jednu sobotu. „Ano, moštárna byla v provozu pouze jeden den,“ potvrdila Marie Mikešová, předsedkyně Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křemže. „Doufám, že ji letos ještě otevřeme, ale tento víkend to určitě nebude.“ To zřejmě zahrádkáře z Křemže a okolí moc nepotěšilo, ale nepropadají pesimismu. „Říkají, že alespoň se sklizní jablek nemusí moc chvátat,“ dodala s úsměvem Marie Mikešová. „Zatím si je natrhají a připraví.“

Úroda jablek v okrese je rozhodně vyšší než loni, kdy byla o jablka nouze, ale úroda se liší strom od stromu. „Lepší úrodu mají vysokokmeny.“

„Čtvrtkmeny nebo nízké ovocné stěny trpěly strupovitostí jablek v důsledku červnové velké vzdušné vlhkosti,“ říká Marie Mikešová. Moštování se chopila sama Marie Mikešová s rodinou ve třech lidech. O brigádníky je nouze. Moštování je dřina. „Všechno taháme ručně,“ říká Marie Mikešová. „Takže nám projdou rukama všechna přivezená jablka. Zařízení je jen částečně modernizované, výkon moštárny je závislý na výkonu lidském. Používáme starý plachetkový lis, menší drtič částečně nerezový, obec zahrádkářům přikoupila pasterizátor.“

Moštárna Vyšenská nůže ve Vyšným ale jede dál. To znamená, že nyní bude v provozu třetí víkend. Moštárna pracuje jenom o víkendech, a to v sobotu od 9 do 14 hodin, kdy jablka pouze moštuje, a v neděli od 9 do 16 až 17 hodin, kdy jablečnou šťávu pasterizuje.

„To pasterizujeme jablečnou šťávu do pětilitrových bag in boxů,“ říká Naďa Perníková, spolumajitelka moštárny na dětském hřišti. „Moštování věnujeme víkendy až do konce října. Čerstvý jablečný mošt i pasterizovaný rádi prodáme i zájemcům, kteří nemají vlastní jablka.“ Podle majitelů vyšenské moštárny je letos jablek plno.

Dříve výdělek moštárny putoval na rozvoj a vybavení dětského hřiště. „To platí i nadále,“ ujistila se smíchem Naďa Perníková. „Jsme totiž jeho vlastníky.“