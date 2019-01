Kleť – Dvacet minut po pondělní půlnoci začne astronomické jaro.

Úspěšní jihočeští astronomové, manželé Jana a Miloš Tichých. | Foto: Archiv VLP

Letos je naposledy přivítáme v den, který máme v paměti zarytý ze školních let, tedy 21. března. Od příštího roku bude totiž prvním jarním dnem podle hvězd 20. březen, v dalších letech bude jaro začínat ještě o den dříve.



Příčina je podle astronoma Miloše Tichého z observatoře na Kleti nedaleko Českého Krumlova prostá. Doba mezi dvěma po sobě následujícími jarními rovnodennostmi je totiž delší než 365 dní, kolik trvá jeden kalendářní rok. „Země se kolem Slunce otočí za 365 a čtvrt dne, což má vliv i na astronomický začátek jara,“ vysvětlil Miloš Tichý.



S intervalem otáčení Země kolem Slunce podle něj souvisí i všem známé přestupné roky. „Těmi se ale rozdíl mezi takzvaným tropickým rokem, který trvá právě 365 a čtvrt dne, a rokem kalendářním nedorovnává úplně. Proto se astronomický začátek jara každoročně posouvá. A proto nemáme my astronomové rádi, když se děti ve škole učí, že začátek jara připadá přesně a pouze na 21. března,“ doplnil Miloš Tichý, jenž je ve svém oboru světovou kapacitou.



Podle výpočtů astronomů se počátek astronomického jara bude v následujících letech posouvat stále zpět. Takže zatímco v příštím roce jaro poprvé přivítáme 20. března, v roce 2048 to bude již 19. března. Až do konce století pak data jarní rovnodennosti mají kolísat mezi 19. a 20. březnem. Ke starým pořádkům se vítání jara vrátí v roce 2102, kdy jarní rovnodennost opět připadne na 21. březen.