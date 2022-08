Jediným limitem nové výstavy je velikost kufru auta. Díla připutovala až z Litvy

Novou netradiční výstavu mladých autorů představuje do konce srpna Galerie Koželužna v Nových Hradech. Svůj projekt Milan Prokeš z Velešína a šestice jeho litevských přátel nazvali Klidný pohyb. To však neznamená, že by klidný pohyb znázorňovala pouze sama výtvarná díla.

Páteční vernisáž uvedla novou výstavu v Galerii Koželužna v Nových Hradech pod názvem Klidný pohyb. Svá díla zde představuje sedm mladých umělců. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová