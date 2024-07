Na rekonstrukci COOPu, který bylo třeba zvládnout během pouhých šesti týdnů, Jednota Kaplice spolupracovala s obcí. Jak řekl starosta Plavu František Urban, nejhorší byla koordinace všech lidí. „Všechno se dělalo kompletně nové. Musely se nechat vyrobit všechny komponenty, dělala se nová podlaha, stropy, instalace, kamerový systém, zabezpečení,“ vyjmenoval některé z náležitostí. Velký dík tak patří podle něj všem lidem, kteří se na tom podíleli. „Když nemohli pracovat přes den, přišli večer, aby se to všechno stihlo,“ komentoval situaci starosta Plavu. Obec na nový obchod uvolnila přes 800 tisíc korun.

Výsledek podle něj předčil očekávání. Jednou z prvních zákaznic byla Nela Wittnerová. „Je to perfektní, že tu obchod máme, že nemusíme nikam jezdit. Je tam víceméně základ toho, co člověk běžně potřebuje, ať už jde o potraviny, nebo drogerii. Bylo to asi to jediné, co tu chybělo,“ pochvalovala si maminka dvou dětí.

Unikátní je prodejna tím, že funguje v takzvaném hybridním režimu. V pondělí, středu a pátek je zde otevřeno od 7 do 10 hodin klasicky i s personálem. Mimo tyto časy je otevřeno v automatizovaném režimu, ve kterém si zákazníci mohou nakoupit podle vlastních časových možností.

Samotný vstup do prodejny je podmíněn vlastnictvím bankovní identity a stažením mobilní aplikace DoKapsy od ČSOB (může každý, podmínkou není bankovní účet u ČSOB). Nákup se pak uskuteční jen díky platební kartě na standardní samoobslužné pokladně.

Ředitel Jednoty Kaplice Jan Hoffmann vysvětloval, že jejich cílem je vrátit obchody právě i do těch menších obcí. „Obchod je takovým středobodem děti v obci. Pokud tam není obchod, kostel a hospoda, tak v ní prakticky není život. My se snažíme ten život v obcích znovu probudit,“ uvedl s tím, že částečně automatizovaný provoz je jakýmsi kompromisem. Z celkového počtu 36 prodejen Jednota Kaplice provozuje osm automatizovaných prodejen.

„Je to nějaká cesta, protože ta běžná prodejna na vesnici po celý den opravdu fungovat nedokáže, ale díky automatizaci máme neomezenou možnost si dojít nakoupit prakticky v jakoukoliv denní dobu. Nehledě na to, že je včetně sobot, nedělí a státních svátků,“ poukázal na výhody.

Tou další je, že tak snáze získávají zpětnou vazbu od zákazníků a sortiment se snaží případně upravovat podle jejich požadavků. „Pořád se považujeme za lokální firmu. V tom je rozdíl mezi námi a zahraničními řetězci. Proto tady máme v určitých dnech prodejnu s obsluhou. Ta je vlastně takovým středobodem dění a případným hromosvodem všech nářků a požadavků zákazníků. A i o to nám jde, sbírat poznatky z trhu. Neděláme automatické objednávky. To všecko funguje na základě zkušeností prodavačky, která v tom daném obchodě je,“ řekl Jan Hoffmann.