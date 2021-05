Petr Mikula z Ústí nad Labem a jeho firma Demstav se věnuje řízeným odstřelům a demolicím staveb přes 40 let. Za sebou má stovky úspěšných odstřelů starých budov, komínů a dalších objektů napříč republikou i ze zahraničí. Naposledy ho mohli lidé při práci vidět v úterý 25. května v jihočeském Veselí nad Lužnicí, nebo ve středu 26. května ve Vršanech na Mostecku, kde odpálil historický kolejový zakladač v uhelně.

Práce, která se nezapomíná

Podle jeho slov se touto činností zabývá v Čechách jen několik lidí. "V republice je asi jen šest střelmistrů," uvedl Petr Mikula, který po roční pauze poslal do luftu veselský tovární komín. „Když něco umíte, tak to nezapomínáte. To je jako jezdit na kole,“ smál se.

Trému má před každým odstřelem už čtyři desítky let. „Je jedno, jestli jde o komín nebo nějaký jiný vysoký objekt. Jedná o všechny budovy, které nelze demolovat bagrem,“ uvedl s tím, že se postará o osud věže i starých domů a za léta praxe srovnal se zemí stovky starých budov.

Plastická trhavina Perunit: Perunit E je průmyslová trhavina dynamitového typu, kterou lze využít jak v dolech v nevýbušném prostředí, tak na povrchu. Za dodržení správných podmínek je použitelná i ve vlhku a vodě. Jedná se o středně silnou trhavinu. Na Slovensko je dodávána pod názvem Ecodanubit. Trhavinu Perunit vyrábí firma Explosia.

Na jihu je o práci nouze

V jižních Čechách moc práce neměl. „V Jihočeském kraji se moc nestřílí a vůbec nebourá. Máte to tu tak pěkné, že by to byla škoda. Jihočeští zastupitelé neničí, snaží se vše opravovat. Opravdu dlouho jsem tu nic nedělal, naposledy na Budějovicku nějaké rýhy pro plynovod,“ sdělil střelmistr, že by musel zapátrat v archivu.

Nejtěžší je podle něj najít správné technické řešení a přesně vyměřit místo dopadu „Všechno si počítám a připravuji sám, do toho nelze nikoho dalšího namočit. Nesu odpovědnost jen já, vždycky. Záleží na centimetrech, na sto metrech se nesmíte splést ani o pět centimetrů, na konci by byla odchylka tři metry,“ konstatoval.

Realizace se ale uskutečňuje ve dvojici. „Při práci s výbušninami musí být dva lidé, kdyby se někomu něco stalo, aby ten druhý trhaviny mohl zajistit a odvézt do skladu. Na výkon je třeba státní zkouška, které předchází dvouleté studium. Potom dostanete oprávnění k tomuto velkému střílení,“ vysvětlil Petr Mikula.

Už má i svého nástupce. „U odstřelu byl se mnou kolega, které ho jsem zaučoval. Pracoval se mnou asi 15 let, takže se dá říct, že umí to samé, co já,“ přiblížil.

Komplikované podmínky v zahraničí

Pracuje po celé Evropě, nejdál byl na Sardinii. „Tam jsem byl rok a půl, šlo o demolici staré elektrárny. Byl tam komín, ocelové konstrukce, kotle, stožáry. V zahraničí je práce těžší kromě Slovenska, kde není jazyková bariéra,“ podotkl střelmistr.

V Německu, Polsku, Francii i Itálii, v rámci Evropské unie vyžadují uznání kvalifikace. „S tím není problém, ale nyní si navíc vymysleli jazykovou zkoušku. My tak zpracováváme projekt, vymýšlíme technické řešení, na místě to naznačíme, vezmeme si tam lidi, kteří to připraví a navrtají, ale musíme si sehnat místní firmy. Ta si musí od nás koupit i výbušniny. Oni to pak pod naším dohledem naistalují i odpálí,“ popsal peripetie.

Občas je lepší dát ruce pryč

Pokud jde o objekt v centru města či památkově chráněný, řeší se i další věci. „Máte tzv. ohrožený prostor, který se vyklízí. Všichni, co se v tomto okruhu nachází, mají právo se k projektu vyjadřovat jako účastníci řízení. Pokud si někdo odstřel nepřeje, tak je to konečná,“ zmínil střelmistr.

Počítá se i seismické ohrožení okolních domů. „Pokud by hrozilo sebemenší ohrožení, tak jdeme sami od toho,“ upozornil s tím, že občas je lepší dát ruce pryč. Na betonové konstrukce používá plastickou trhavinu Perunit. „Když se střílí ocel, tak používáme jiné speciální řezné nálože,“ objasnil. Jeho práce v lokaci pak trvá několik minut, když demolici zajišťují bagry, jsou to i měsíce. „Jen se zapráší a je hotovo,“ uzavřel Petr Mikula.