Na pohled křehká žena má za sebou plejádu objasněných vražd. Pracovala na případu vraha Toncara, který zavraždil svou ženu a tělo uschoval v domě v Římově, i na případu vraždy zlatníka z Českých Budějovic, ze které byly usvědčeny dvě prostitutky: V poslední době se zapsala do dějin jihočeské kriminalistiky v roce 2018 odhalením vraždy manželského páru v mobilheimu na Písecku. Za tento případ si v květnu spolu s kolegy odvezla z Pražského hradu kromě individuálního prvenství i ocenění za nejlepší policejní tým roku.

Na otázky Deníku odpovídala Renáta Miková v neděli 9. června na jindřichohradeckém zámku před slavnostním vyhlášením jihočeských policejních ocenění.

Proč jste se rozhodla pracovat u kriminální policie?

Je to zkrátka zajímavá práce, člověk se potká se spoustou zajímavých lidí i se spoustou lidí z té druhé strany. Najít pachatele trestného činu a ukázat na něj, to je to, co můžeme udělat pro pozůstalé. U policie pracuji pětadvacet let. Na oddělení vražd a loupeží dvacet let.

Co pro vás bylo při policejní práci nejnáročnější?

Například situace, kdy jsem zjistila, že vraždu jednoho člověka udělaly dvě ženy. Tak to mi leží dodnes v hlavě. Protože kdyby mi tam na místě někdo řekl, že to udělaly ženy, tak bych se mu vysmála. Tomu bych nevěřila. Byla to vražda zlatníka z Českých Budějovic. A samozřejmě každé znásilnění dítěte na mě působí vždycky.

Jak po takové práci relaxujete?

To je nezbytné. Mám své specifické věci, které mi s tím pomáhají. A také je moc dobré sportovat. Jezdím na kole, hraji tenis, volejbal. Zahrádka je také dobrý relax.

Chtěla jste být policistkou už odmala?

To ne. Ale moje první práce byla učitelka ve zvláštní škole. Po revoluci, když se změnila situace a děti začaly lézt učitelům po hlavě, chtěla jsem změnu.

Jak ovlivnila policejní práce vaše soukromí, jste matka dvou dcer…

Doufám, že nás to moc neovlivnilo. Je pravda, že když chodily na diskotéky, měly jasné instrukce. Ale práci jsem si domů nenosila. Uvařit i připravit je do školy jsem stihla, že jsem pak někdy byla přes noc v práci, to nás nijak nepoznamenalo. (rad)