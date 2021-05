V prodejnách Krumlovska už není zamčeno. Živnostníci, kteří se dočkali otevření svých obchodů teprve v pondělí, jsou rádi, ale starosti z nich nespadly. Straší je nejistota a obavy, jestli se k nim zákazníci od pohodlného internetového nakupování zase vrátí.

Mnoho radosti proto nevládne ani mezi obchodníky v Kaplici. Například Klenotnictví Mocková vítá své zákazníky v nově zrekonstruovaných prostorách. Na zákazníky se těšili stejně jako ve všech kaplických obchodech. Klenotnictví náročné období nuceného uzavření přečkalo díky podpoře státu.

Podobně doposud přežilo lockdown hračkářství. „Na otevření jsem se těšila v každém případě,“ přikývla v úterý majitelka Milena Vojíková. „Ale byla jsem velice zklamaná, protože lidi vůbec nechodí. Včera jich sem zavítalo pár. Možná přijdou po práci, ale myslela jsem si, že to bude opravdu lepší.“ Obchod přetéká hračkami všeho druhu, majitelka aktuálně vzhledem k počasí doplnila i dětské nafukovací bazény. „Včera se tu na ně jedna paní ptala, řekla jsem jí, že budou druhý den, ale nevím, jestli ještě přijde. Dneska jsem prodala dvoje nafukovací rukávky a jedny brýle do vody. Lidi hračky nakupují na internetu, internetové obchody berou útokem a my, v kamenných prodejnách, jenom koukáme,“ povzdychla si. Její manžel hračky a košíky prodává na trzích a poutích, občas se na trhy vydá i Milena Vojíková. Jenomže ani tyto akce nejsou. „Vždy jsme na nějakou nakoupili zboží a dva dny předem se dozvěděli, že se ruší,“ vyprávěla Milena Vojíková. „Bylo to ukrutné. To nucené zavření mě nepoložilo díky tomu, že jsem dostala něco od státu. To hodně pomohlo, ale stejně jsem musela sáhnout do našetřených zásob. Víceméně se to nakonec všechno poplatilo. Manžel však neměl nárok na žádnou dotaci, opravdu nic nedostal, takže jsem to táhla já. Uvidíme, jak to bude dál.“ Když to nebude k tomu a zákazníci si cestu do prodejny zpět nenajdou, Milena Vojíková hračkářství zruší a bude si užívat důchodu.

Prodejna domácích potřeb na náměstí sice v provozu byla, ale její majitelka má do tržeb před pandemií covidu také hodně daleko. „Dva lidi by teď prodejna neuživila,“ říká majitelčin otec Zbyněk Kořán, který jí v obchodě zdarma vypomáhá. „Ta covidová situace na nás samozřejmě dopadá, protože sem jezdili hodně nakupovat Rakušáci porcelán, sklo i nádobí a výrobky z plastu, jako třeba kbelíky, protože to u nás pořídí mnohem levněji. Takže je to teď jen tak tak a poplatit faktury.“

Pesimisticky hledí do budoucnosti provozovatelé prodejny Elektro na náměstí. V pondělí otevřeli po roce a půl s černými vyhlídkami. „Nepřijde mi, že by se k nám lidé hrnuli,“ podělila se o své pocity majitelova dcera. „Máme dluhy jako hrom, město nám ani nájem neodpustilo, takže opravdu máme co dělat. Jestli obchody zase zavřou, zkrachujeme. Jenomže lidi nemají peníze, teď je zajímá jídlo, jehož ceny šly nahoru, a elektronika, myslím si, je momentálně až na posledním místě. Obávám se, že lidi sem přijdou možná tak pro žárovky a baterky, a tím skončí. Vidím to špatně, od státu jsme nedostali nic, celou dobu jsme museli platit nájem a jiné náklady. Máme zažádáno o státní dotaci, ale doteď nám nic neposlali.“

Už dvacet let provozuje Libuše Smolíková krámek s obuví. Do neděle mohla prodávat dětskou obuv, od pondělí konečně přišli na řadu i dospělí. „Dneska je to drobet slabší, ale včera lidi chodili,“ říká. „V pondělí nakupovali boty hlavně dospěláci, kupují boty na léto. Naštěstí přežíváme, protože nám, malým živnostníkům, k tomu postačuje příspěvek od státu. Nejhorší ale je, že město nám ještě zdražilo nájem. Je to sice jenom o inflaci, ale je to nepříjemné.“