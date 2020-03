Během pouhého půl roku dokázala získat jezdeckou licenci a po té dvakrát stanout na stupních vítězů se stříbrnou medailí v závodech na čtyřicet a šedesát kilometrů. K tomu loni vyhrála i juniorské Mistrovství jihočeské oblasti ve vytrvalosti a v celorepublikovém řebříčku se dostala do top desítky.

„Mám totiž sice mladého, ale hodně učenlivého koně,“ připomněla Kateřina zásluhy svého valacha Meda. Šestiletého křížence plemen shagya arab a welsh cob s medově zbarvenou srstí a smetanově bílou hřívou si ovšem Kateřina netrénuje sama. Na závodech i v tréninku na Kateřinu bedlivě dohlíží její maminka Věra Studená. Ta, jak sama říká, trávila ve stáji celé dětství. Od ukončení jezdecké školy i trenérské nástavby ve Velké Chuchli se už dvacet let věnuje tréninku a ježdění profesionálně jako majitelka rodinné Stáje Pohoda.

V rodinné stáji se projevily zděděné geny také u Kateřiny. „Jezdím opravdu od malička, ale také od chvíle, kdy jsem udržela vidle v ruce, musím pomáhat,“ poznamenala aktuálně oceněná jezdkyně. Vedle vlastního závodění a tréninku se Kateřina a hlavně její matka Věra Studená věnují i mnoha dalším jezdcům, dětem i dospělým.

Některé se snaží zlákat ke své oblíbené a v republice zatím ne tolik známé disciplíně distančním dostihům - endurance. To jsou vytrvalostní dostihy, kde koně běží třeba i sto a více kilometrů. „Jenom několik jezdců připravuji pro sport. Mnohem častěji se snažím ten zážitek z jízdy na koni v krajině, zprostředkovat i méně ambiciózním hobby jezdcům. Je to totiž úžasný relax, který zvládnou a ocení i lidé, co nemyslí zrovna na medaile ze závodů,“ vysvětlila Věra Studená.