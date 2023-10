Plavba parníkem po Lipně, to byl dárek, o který si v projektu Ježíškova vnoučata napsali senioři z Domova důchodců z Horní Plané. A jejich přání se jim splnilo o první říjnové neděli, na Mezinárodní den seniorů. Jejich sen se rozhodla vyplnit Iniciativa Pivoňka, která se stará o rodiny s dětmi na jihu Čech.

Senioři z hornoplánského domova důchodců si užili plavbu po Lipně na výletní lodi Smetana. | Foto: Se svolením Domova důchodců Horní Planá

„Čekali jsme na ten nejvhodnější okamžik, abychom mohli skloubit lodní dopravu s poměrně velkým zájmem o parník ze strany turistů. Nakonec jsme vybrali neděli 1. října. Výlet se povedl, pro mnohé to byl zážitek na celý život a řada klientů domova byla na lodi vůbec poprvé,“ přiblížila zakladatelka Iniciativy Pivoňka Pavla Pivoňka Vaňková, poslankyně Poslanecké sněmovny ČR.

„Bylo to pro naše obyvatele jeden z nejkrásnějších zážitků za poslední dobu,“ svěřila se Renata Březinová, ředitelka DD Horní Planá. „V rámci projektu Ježíškova vnoučata o Vánocích oslovila náš domov důchodců paní poslankyně, přijela k nám a splnila jedno z největších přání: darovala klientům voucher na výlet parníkem po Lipně. A své slovo splnila do puntíku!“

Jízdu „parníkem“ neboli výletní lodí Smetana si užilo 26 klientů a 13 zaměstnanců jako doprovod. „Paní poslankyně a její tým připravili spolu se společností Lipno-Line krásnou, téměř hodinu a půl dlouhou plavbou po Lipenském jezeře. Bylo na co se dívat, co obdivovat, břeh je z pohledu z vody zase úplně jiný,“ popsala ředitelka domova. „Paní poslankyně si popovídala se všemi klienty, zajímala se o jejich život, ptala se, jak jsou v Domově spokojení, jak se jim žije. A co víc, nezapomněla na svůj slib z Vánoc. Panu Vačkářovi přivezla CD od skupiny Babouci s vlastnoručními podpisy členů skupiny! To byla opravdu velká radost! Sliby se mají plnit nejen o Vánocích… Výlet byl skvělý, přestože byl opravdu fyzicky náročný pro všechny. Užili si jej společně klienti, zaměstnanci i paní poslankyně.“

„Každoročně v období adventu pomáháme seniorům, kteří nemají to štěstí a nemohou být doma. V loňském roce jsme pro ně pekli a zdobili perníčky, letos jsme se rozhodli splnit přání takto. Jakmile jsem na stránkách Ježíškových vnoučat viděla toto přání, neváhala jsem a rozhodla jsem se jej splnit,“ doplnila zakladatelka Iniciativy Pivoňka Pavla Pivoňka Vaňková.