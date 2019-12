Bronzovou medaili za deset odběrů krve předala Yveta Stýblová, ředitelka úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže, 41 dárcům. Stříbrnou medaili za dvacet odběrů obdrželo 38 dárců a zlatou za čtyřicet odběrů krve si odneslo 26 dobrovolníků.

„V rámci večera jsme veřejně poděkovali i devíti dárcům krve, kteří darovali krev více než devadesátkrát,“ vyzdvihla Yveta Stýblová. Konkrétně se jednalo o 90, 95, 100, 105, 110 a 115 odběrů krve. „A jsou tedy zatím čekateli na udělení Zlatých křížů druhé, případně první třídy,“ doplnila ředitelka. A klobouk dolů před rekordmany.

Zlatý kříž II. třídy za 120 odběrů krve byl udělen jeden, a to Lubomíru Růžičkovi z Větřní. Pracovnice ČČK jako hosta pozvali také Jana Jakeše z Českého Krumlova a Květoslavu Hálovou z Větřní, kteří ukončili dárcovství krve, jelikož dosáhli maximální věkové hranice. „Přičemž pan Jakeš ukončil celoživotní dárcovství při stém odběru a paní Hálová při 51. odběru krve,“ informovala se slovy díků Yveta Stýblová.

Při setkání s dárci krve českokrumlovského okresu nechyběl lékař Jiří Faltus, vedoucí stanice dárců transfúzního oddělení krajské nemocnice. „Mám tu čest poděkovat dárcům krve a vyjádřit nejhlubší vděk nemocnice za to, že jste ochotni darovat krev tehdy, když je to třeba,“ ocenil. „Děkujeme za to, že nám pomáháte dárcovství také propagovat, a to zejména ve svých rodinách, protože evidujeme rodiny dárců, kde na pozice dárců již přechází třetí pokolení. Ale propagujete dárcovství i na pracovištích nebo v zájmových společenských kruzích. V jižních Čechách, na rozdíl od mnohých jiných krajů, díky tomuto nemáme nedostatek dárců. Stále se vyrovnáváme jenom tím, že bezodkladě pozveme dárce, když je zapotřebí a zásobujeme jihočeské nemocnice. Za to vám patří nejhlubší dík a vděčnost nejenom nemocnice, ale celé společnosti.“