Na pohřeb přijela s kamarádkou i Jana Kloudová z Českých Budějovic. „S kamarádkou jsme si řekli, že tu dnes musíme být. Znám pana Komendu jako dobrého muzikanta. Je mi hrozně smutno. Byl to pan muzikant, rozdával radost a z videa na obřadu to bylo vidět. Chodila jsem na setkání, kde hrál. Pocházím od Týna nad Vltavou a tam vždy v dubnu hrály heligonky. Pánové Voraři také, a bylo to úžasné. Pan Komenda byl sluníčko.“

Krásnou smuteční řeč pronesl pravnuk Jan Komenda. Nesla se v optimistické duchu, stejném, jaký čišel z tváře muzikanta Jana Komendy na snímcích s některou z jeho heligonek. Nehrál ale pouze na heligonku. Dříve to byly pozoun a housle, k heligonce se vlastně dostal až v pokročilém věku. . „Muzikantské geny přeskočily i na mě,“ řekl po obřadu pravnuk Jana Komendy, podle tradice stejného jména jako jeho praděd, děd i otec. „Díky tomu jsem hrál na klávesy a muzika je mi velmi blízká. I takto budu na dědečka vzpomínat. Podědil jsem po něm nejspíše i jeho oblibu v pivě. Rád se věnoval karbanictví,“ dodal s úsměvem. „Byl to velký člověk, muzikant, řadu členů v rodině inspiroval. Měl smysl pro humor, dědeček uměl naslouchat. Svou zálibou v moderní technice od DVD přes rádia po telefony nás udivoval. To byla jedna z jeho největších zálib. Heligonek měl doma nespočet. Byly po celém bytě, to se nedalo spočítat,“ vzpomínal s úsměvem. „I my děti, když jsme byly starší, jsme na ně zkoušely hrát. Skoro všechny členy rodiny přivedl k muzice a díky němu máme k muzice cit.“

„Táta odešel v pondělí před týdnem nečekaně,“ řekl syn Jan Komenda. „Všichni jsme doufali, že letos završí stovku. Optimismus ho ale neopustil do poslední chvíle. Budeme na něho vzpomínat v dobrém, vždy pomohl, stmeloval rodinu a svými zájmy nás ovlivňoval. Byl velkou osobností.“

Jan Komenda byl poslední muzikant z legendární skupiny Voraři, kterou spolu s ním tvořili Karel Císař a Václav Jankovský. S besednickým Karlem Císařem spolu účinkovali na pódiích více než čtyřicet let a jsou zakladateli setkání heligonkářů. Před nedávnem, v pátek 21. ledna zemřel v úctyhodném věku 90 let Karel Císař. Pouhých 21 dnů poté ho následoval i 99letý Jan Komenda z Českého Krumlova. Natočili stovky písniček a obdrželi několik zlatých a platinových desek. Zachovali stovky jihočeských lidových písniček a šířili je po celé vlasti.