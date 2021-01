„V pondělí jsme si přivezli další plato, to jsme obratem spotřebovali, a v úterý jsme si jeli pro další, to jsme taky vyočkovali, a v úterý nám od Pfizeru dorazila další tři balení tak, jak bylo původně v plánu,“ přiblížil hejtman. „Na tento týden tedy máme pět balení, i když jsme měli dostat jen tři, dvě navíc jsme dostali díky tomu, že rychle očkujeme.“

K minulému pátku vakcínu dostalo zhruba pět tisíc lidí, tento týden je potřeba do konce týdne zpracovat podobné množství.

Předpokládá, že i zatím poslední tři plata spotřebují velmi rychle. „Tím pádem už budeme mít naočkovánu většinu zájemců po jihočeských nemocnicích a většinu seniorských domovů a budeme zahajovat vakcinaci záchranářů a také praktických lékařů a ambulantních specialistů, u kterých potřebujeme, aby pomáhali v očkovacích centrech,“ doplnil.

Očkovací látka, pro kterou si zástupci kraje jeli, byla uložená v Motole, mají ji tam v rezervě právě pro případy, kdy se očkuje rychleji, než bylo v plánu. Jedno plato má 195 ampulí: tzn. 975 až 1 170 dávek, podle toho, jestli se z jedné ampule naočkuje pět, nebo šest dávek. Co se způsobu podání týká, v příbalovém letáku k vakcíně Comirnaty od firem BioNTech/Pfizer stojí: „Po naředění obsahují injekční lahvičky vakcíny Comirnaty šest dávek po 0,3 ml vakcíny.“

Ale pouze za předpokladu, že se použijí injekční stříkačky a/nebo jehly s malým mrtvým prostorem. „Kombinace injekční stříkačky a jehly s malým mrtvým prostorem má mít mrtvý objem maximálně 35 mikrolitrů. Pokud se používají standardní injekční stříkačky a jehly, nemusí být dostatečný objem k získání šesté dávky z jedné injekční lahvičky.“ Pokud se z ampule nezíská plných šest dávek, lze ji využít jen na pět dávek, protože obsah z více injekčních lahviček vakcíny se nesmí kombinovat.

"OČKO centra" mají své logo

Zdroj: archiv JČ krajeHejtman ve středu také představil nový název a logo jihočeských očkovacích center. „Když jsem přišel za kamarádem architektem s tím, že bych potřeboval nakreslit projekt očkovacího centra, poslal mi za pár hodin maila s prvním návrhem a k tomu píše: ‚Tak tady posílám to očkocentrum, co jsi chtěl.‘ Samozřejmě že od toho momentu jsme tomu všichni začali říkat ‚očkocentrum‘ . Chytlo se to okamžitě,“ vysvětlil na svém facebookovém profilu. „Takže když jsme pak přemýšleli, jaké logo a název dáme našim očkovacím centrům na jihu Čech, byla to docela dost jasná volba.“ První OČKO centrum už vyrůstá v Budějovicích, další budou ve všech okresních městech Jihočeského kraje.

„Jo, a stejný název budou mít noviny, které budou od příštího týdne dostávat všichni Jihočeši do svých schránek. V nich najdou všechny informace, které budou k očkování třeba,“ doplnil.