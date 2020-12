Podle ředitele Jihočeského muzea Františka Štangla je muzeum od včerejška na základě zpřísnění vládních opatření zavřené.

Zpřístupněna by v muzeu byla tradiční vánoční výstava a potom expozice Kouzlo sběratelství, kde jsou shromážděné mimo jiné historické zbraně. Ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích by chtěla AJG zpřístupnit výstavu Formosa deformitas, krásná deformovanost, která se věnuje spřízněnosti baroka a kubismu. Žádost poslaly obě instituce na základě doporučení zřizovatele, kterým je odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje. Původně směřovala žádost ve středu na jihočeskou krajskou hygienickou stanici, ale tam upozornili, že je třeba žádat v Praze u hlavního hygienika.

Návštěvnost Jihočeského muzea byla o minulém víkendu 200 lidí., otevřeno mívá tradičně i přes svátky včetně Štědrého dne či Silvestra. "Otevřeno by bylo jenom přízemí. Aby se lidé mohli v této době trochu potěšit," říká k dopisu hygienikům František Štangl.

Podle Patrika Červáka, vedoucího odboru kultury a památkové péče krajského úřadu, se domluvilo, že dvě jihočeské zmíněné kulturní instituce pošlou žádost a výsledek se uvidí. "Jestli bude nebo nebude výjimka udělena nemohu předjímat," říká Patrik Červák. Důvodem žádosti je výjimka, kterou z protiepidemických opatření dostaly pražské výstavy o Rembrandtovi a o Egyptu s rozsáhlými soukromými i zahraničními zápůjčkami. Tak to zdůvodnil při jednáních s hygieniky ministr kultury Lubomír Zaorálek.

"Na jihočeských výstavách jsou zápůjčky, které se také nebudou v této podobě opakovat. Pro nás, pro Jihočechy jsou také výjimečné. Jsou srovnatelné s výjimkou, kterou možná dostane výstava Plzeňská madona. Jestliže tři, čtyři roky někdo pracoval na výstavě, co je v Praze, tak stejné je to u našich výstav," říká Patrik Červák a připojuje, že i na jihu Čech se v případě předčasného uzavření jedná o zmaření práce mnoha lidí. Patrik Červák přitom upozorňuje, že nikde není přesně řečeno, na základě čeho byla výjimka pro pražské akce udělena. Ministr kultury to formuloval pouze jako státní zájem. "Všichni pošleme nějaké žádosti. Měli by přehodnotit, jestli toto ano nebo ne," naznačuje Patrik Červák, že na Prahu, hygieniky, se obrátí více regionálních kulturních institucí.

Hlavní hygienička by nyní měla podle Patrika Červáka zřejmě oslovit ministerstvo kultury a pak rozhodnout o žádostech o výjimky.

Šéf odboru krajského úřadu přitom připomíná, že získat zápůjčku z českých soukromých sbírek je stejně těžké, jako získat významnou zápůjčku ze zahraničí a že by to nemělo být jediné rozhodovací kritérium. Protože pak by pro výjimku stačilo vyjednat nějakou jednoduchou zápůjčku zpoza hranice z Bavorska. "Uvidíme, jak to dopadne. Rozhodnutí je na ministru kultury a paní Rážové," říká Patrik Červák s tím, že v obou jihočeských institucích vzhledem k prostoru a návštěvnosti podle něj nehrozí zásadní šíření viru.

Deník oslovil i další jihočeské kulturní instituce, jestli také nezvažují žádost o výjimku. Egon Schiele Art Centrum žádat nebude. Mimo jiné proto, že by hůře plnilo přísnější hygienická opatření. A výjimku pro pražské akce v Českém Krumlově akceptují.

S udělenou výjimkou vstupu na Rembrandta a další unikátní výstavy nemá žádný problém ředitelka českokrumlovského Egon Schiele Art Centra Hana Jirmusová Lazarowitz. „Jestliže někdo dá desítky milionů za zapůjčení Rembrandta nebo egyptských památek, tak tomu naprosto rozumím,“ vysvětluje svůj postoj. „Pro každého návštěvníka navíc musí koupit respirátor, ale jsou v Praze s více než milionem obyvatel. My v Krumlově, s dvanácti tisíci obyvateli, jsme měli největší ‚nával‘ v podobě třiceti návštěvníků za den. Kdybych měla každému koupit respirátor, tak zase musím vypnout topení,“ směje se. „Nejsme instituce pro tak malé město. O to více oceňuji, a klobouk dolů před nimi, že Krumlováci nás podporují koupí celoročního vstupného, ke kterému dostávají výtvarný dárek. Na naše výstavy si tak, až zase budeme mít otevřeno, budou moct zajít příští rok kdykoli, na jakkoli dlouhou dobu, a užít si umění úplně v klidu.“

Na jihočeských hradech a zámcích je aktuálně zavřeno, jak Deníku potvrdil ředitel regionálního pracoviště Národního památkového ústavu Petr Pavelec. "Pátkem jsme skončili, neuvažujeme o žádosti, jsme v jiné situaci než muzea a galerie," vysvětluje Petr Pavelec. "U hradů a zámků je příprava na návštěvníky krajně problematická vzhledem ke klimatickým podmínkám. O dalším otevření neuvažujeme," uvedl Petr Pavelec. Pokud se situace zlepší od ledna, nevyloučil ředitel památkářů, že by se možná znovu otevřelo tam, kde je jinak celoroční omezený provoz, například na jedné trase na zámku Hluboká.