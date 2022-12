Seriál Ulice oživil Budějčák. Herec Jan Mansfeld se narodil v Budějovicích a rád se na jih vrací za rodinou i přáteli. V oblíbeném seriálu se objevil v roli scenáristy a spisovatele Jakuba Štěpánka.

Jižní Čechy křižovaly traktory. Proti vládnímu návrhu nastavení dotací protestovali zemědělci i na jihu Čech. K jízdě vyzvala Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR.

Sousoší Vltava a Malše vytvořené Františkem Mrázkem našlo své místo u Dlouhého mostu v Budějovicích. Původně stálo na sídlišti Vltava.

V Budějovicích se natáčel třináctidílný kriminální seriál České televize Místo zločinu České Budějovice. Filmaři obsadili okolí slepého ramene Malše, náměstí Přemysla Otakara II. nebo Hradební ulici. V seriálu se objeví David Novotný a Matěj Hádek. V televizi se objeví příští rok.

Únor

Tělo v sudu pod betonem našli ve sklepení domu v Českých Velenicích jihočeští policisté. Patřilo 26letému muži. Ten zemřel před deseti lety na následky bodných zranění v oblasti hrudníku. Na stopu této starší vraždy přivedl policisty drogově závislý muž.

Vichřice bičovala jih. Jako sirky lámal vítr i vzrostlé stromy. Hasiči měli stovky výjezdů, nejvíc jich bylo na Táborsku. Vichr sebral tašky ze střechy krumlovského zámku a podepsal se pod několik nehod, kdy auta narazila do spadlých stromů.

Otec a syn Svěrákovi přivezli do budějovického multikina nový film Betlémské světlo. Některé záběry vznikly ve Stráži nad Nežárkou.

Březen

Jižní Čechy se připravují na příliv Ukrajinců prchajících před válkou. Na Ukrajinu kraj poslal zdravotnický materiál. V areálu budějovického letiště začalo fungovat asistenční centrum pomoci Ukrajině KACPU.

Sto čtrnáct jihočeských otužilců vlítlo do Lipna při akci Covide, končíme! Ta se konala v deseti obcích na Lipensku. Nalákat měla do Lipna co nejvíc lidí, aby společně vytvořili český rekord.

V areálu papíren ve Větřní hořelo. Vzplála lepenka. Škoda se vyšplhala na 2,5 milionu korun. Papírny jsou několik let v úpadku. Papír ale vyrábí dál.

Provizorní výuku pro děti Ukrajiny zahájili ve dvou třídách v budějovické ZŠ a MŠ Nová. Město zároveň otevřelo třídu mateřinky ve Větrné ulici.

První automatická bezobslužná prodejna na území republiky se otevřela ve Strakonicích u hlavní pošty. Provozuje ji skupina Coop.

Duben

Tragická dopravní nehoda otřásla Staňkovem na Jindřichohradecku. Po nárazu stříbrného passatu do stromu u rybníka tu zemřeli tři lidé.

V Písku funguje jediný automat na pizzu v republice. Nabízí devět druhů. O novinku se postaral Francouz žijící v Česku.