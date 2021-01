Majitelé restaurací a hospod, kteří se připojili k iniciativě Chcípl PES, v sobotu protestovali proti vládním opatřením a otevřeli své podniky. Několik takových se našlo i na jihu Čech.

Restaurace Jelen v Českých Budějovicích se připojila k iniciativě Chcípl PES a otevřela na protest proti vládním opatřením. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Hospodští vysvětlují, že protestem nechtějí vydělávat, ale snaží se přežít krizi, která v pohostinství v době omezení panuje. Do jedné z českobudějovických restaurací, která se do protestu zapojila, lidé přišli. "Zákazníků není mnoho, ale jsou," potvrdil číšník Filip Bendík s tím, že v restauraci mají v plánu mít otevřeno, co to půjde. Podle jeho slov zákazníci dodržovali veškerá omezení, které majitel lokálu zavedl. Do interiéru přišli v roušce, u stolu sedí maximálně čtyři hosté. "Dezinfekci mají k dispozici," upřesnil s tím, že zákazníci jsou rádi, že mohli konečně svůj oblíbený lokál navštívit a bavit se.