A nejen těm, kterým v příštím týdnu skončí třicetidenní platnost prvního testu. Ti, co se nestihli objednat do pondělního rána, se na test do jihočeských nemocnic zatím nedostanou.

„Samoplátci, kteří se objednali do pondělí, se mohou na stanovený čas dostavit,“ ujistil Michal Čarvaš, místopředseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice a ředitel Nemocnice v Prachaticích. Ti, kdo to se objednat nestihli, musejí využít odběrových stanů soukromých společností v Českých Budějovicích, Dolním Dvořišti, Strážném a Českých Velenicích.

Vyšší počet vítá šéfka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová. Podle jejích informací bylo k úternímu (19. května) večeru za duben a květen v kraji otestováno celkem 2574 samoplátců z celkového počtu 14 777 provedených testů. "Z našeho epidemiologického podhledu samozřejmě čím více příležitostí k testování, tím lépe, a proto věřím, že jednání Jihočeského kraje a jeho nemocnic s ministerstvem zdravotnictví skončí rozumně," uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Ředitel prachatické nemocnice ale zároveň ujišťuje, že vedení Jihočeských nemocnic intenzivně komunikuje s ministerstvem zdravotnictví o možné úpravě ceny pro samoplátce. „Hledáme cesty, jak testování znovu rozjet. do konce týdne budeme znát výsledek,“ řekl Michal Čarvaš. Testy PCR na covid-19 jihočeské nemocnice dál provádějí, ale pouze pacientům s klinickými příznaky nemoci, kterým vystaví doporučení praktický lékař. V takovém případě je test hrazen v plné výši zdravotními pojišťovnami.

Hejtmanka: Ať testy zaplatí stát

K zastropování cen pro samoplátce se pro Deník vyjádřila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Zdroj: DeníkJe podle vás správné, že stát nastavil limit cen pro samoplátce?

Rozumím tomu, že stát zastropoval ceny pro samoplátce. Nerozumím tomu, proč zvolil jako strop cenu, kterou hradí pojišťovny. Tedy cenu testu a odběru. A nezohlednil další náklady, které s tím ty organizace, které testování provádějí, mají. Cena se totiž liší podle toho jednotlivého provozovatele, protože ne každý má například k dispozici laboratoř a musí ty vzorky převážet. Je s tím spojena též určitá administrativa atd. Takže pokud by stát předem s námi tu cenu konzultoval, možná by došel k jinému číslu.

V reakci na tento krok jihočeské nemocnice včera pozastavily další objednávání samoplátců na testy PCR. Souhlasíte s tím krokem v situaci, kdy některé soukromé laboratoře testování samoplátcům dále nabízejí, přestože náklady dotují z vlastních zdrojů?

My jsme pozastavili další objednávání samoplátců na PCR testy. Dokončeny budou u těch, kteří jsou objednaní. Dohodli jsme se, že chceme dále testovat s tím, že ve čtvrtek budeme dál jednat s vládou o té ceně, protože částka 1756 korun je opravdu jen cenou za test a výtěr a nezahrnuje další věci s tím spojené. Zkrátka, pokud si vláda něco objedná, měla by to také zaplatit. Nemyslím si, že lze postupovat ve zdravotnictví tak, že nutíme dělat naše zdravotnická zařízení výkony, které jsou pro ně prokazatelně ztrátové. Nemáme žádné prostředky, kterými bychom tuto ztrátu hradili, jako je tomu u některých jiných nemocnic. Některé soukromé laboratoře testování nicméně stále nabízejí, jiné soukromé laboratoře to ale zrušily, protože je to pro ně finančně neúnosné. Tím říkám, že cena je různá podle toho, jaké podmínky ten který poskytovatel této služby má.

Jaký by podle vás měl nyní být optimální model pro zajištění testování samoplátců, zejména pendlerů, kteří se potřebují nechávat pravidelně testovat?

Optimální model pro testování samoplátců, zejména pendlerů, by byl ten, že pokud to stát nařídí, tak by to měl stát zajistit financováním. Je tu několik variant. Buď to skutečně samoplátci a budou si ten výkon hradit, ale hradit jeho skutečné náklady. Podívejme se třeba na cenu těchto testů v Rakousku či Německu, kde se pohybuje od nějakých 86 do 170 eur. Tedy nad cenu, kterou stanovilo české Ministerstvo zdravotnictví. Ta úplně nejlepší varianta podle mě je, že pokud stát něco nařídí, tak by to měl také hradit. To znamená, je tu i možnost, aby pendleři byli testováni jako indikovaná péče, tedy jako je tomu u lidí, které testujeme pro podezření na nákazu koronavirem. A pak je tu ještě jedna varianta, a to, že to testování za měsíc skončí.