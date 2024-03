Sezona na státních památkách v Jihočeském kraji začíná na Zelený čtvrtek 28. března a otevřeno bude po celé Velikonoce. Návštěvníci se i letos mohou těšit na nově zpřístupněné části památkových areálů, nové prohlídkové trasy i řadu kulturních akcí. Na části památek se po dvou letech zvyšuje vstupné, zůstává však zachovaný systém slev nastavený v minulosti.

Zámek Hluboká nad Vltavou je jednou z největších turistických atraktivit Jihočeského kraje - a to právem. | Foto: Jižní Čechy

Na Zelený čtvrtek se po zimní pauze otevřou brány všech třinácti státních památek v Jihočeském kraji a v každodenním provozu zůstanou po celé velikonoční svátky. Následně přejdou na pravidelný sezonní návštěvnický režim, který potrvá do neděle 3. listopadu.

Zájem návštěvníků o hrady a zámky postupně roste. Loni na jihočeské památky dorazilo téměř 819 tisíc návštěvníků. Větší zájem zaznamenaly i objekty s celoročním provozem - zámky Český Krumlov, Hluboká, Třeboň a Vimperk. Během ledna a února 2024 sem zamířilo o 13 % turistů víc než ve stejném období loni.

Tomáš Navara na svých cestách fotí na mobil krásy jižních Čech. Na snímku noční zámek Hluboká nad VltavouZdroj: Tomáš Navara

Po dvou letech se na většině památek zvýšilo základní vstupné. „Vstupné pro dospělé se v průměru změní o 6 %. Systém slev nastavený v předchozích letech zůstává však beze změny. Senioři, mládež do 24 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P tak zaplatí 80 % z plného vstupného a děti od 6 do 17 let pouze 30 %. Děti do 6 let mají nadále vstup zdarma“, informoval ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Obnova, nové prostory a prohlídkové trasy

Velkou novinkou v Českém Krumlově bude nová prohlídková trasa Letohrádek Bellarie v zámecké zahradě. Letohrádek prošel v posledních pěti letech kompletní obnovou za 56,9 milionu korun, včetně restaurování interiérů, nástěnných maleb, mechanismu tzv. kouzelného stolečku a grotty. „V současné době probíhá závěrečná etapa rekonstrukce včetně úprav okolního terénu. Zkušební a ověřovací provoz s veřejností bude zahájen od června do září ve dnech výluky divadelního provozu otáčivého hlediště,“ upřesnil krumlovský kastelán Pavel Slavko.

Obnovenou barokní lékárnu včetně dobových herbářů a původního vybavení, například lisu na rostliny nebo laboratorních vah a dalších zajímavostí, si budou moci od začátku letošní sezóny prohlédnout návštěvníci kláštera Zlatá Koruna v prostorách bývalé klášterní kuchyně. Lékárna původně patřila jezuitskému řádu v Jihlavě. Pro klášter ji vykoupilo ministerstvo kultury od soukromého majitele za 4,8 milionu korun.

Obnova letohrádku Bellarie v krumlovské zámecké zahradě v roce 2024.Zdroj: Státní hrad a zámek Český Krumlov

Na rekonstrukci hráze Zámeckého rybníka se připravuje správa zámku Červená Lhota. „Do finální podoby dokončujeme projekt, takže již teď je jasné, jak na to. Půjde o kompletní rekonstrukci sypané hráze, o stavbu nového výpustného zařízení, které bude odpovídat současným bezpečnostním požadavkům a o stavbu nového mostu nad stavidly,“ řekl kastelán Tomáš Horyna. Práce budou zahájeny po vydání stavebního povolení a výběru dodavatele, samotného provozu zámku se však nedotknou.

Na zámku Hluboká probíhají zásadní stavební práce v parku a v zahradách. Během letošního roku bude dokončeno odvodnění ohradní zdi horní zámecké zahrady, dokončena bude také celková obnova vodárenské věže a přilehlého rezervoáru na vodu. Celkové náklady akcí podpořených MK ČR se vyšplhají na 41,5 milionu korun.

Zámek Červená Lhota.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Na hradě Rožmberk už pátým rokem běží obnova původní výmalby místností někdejšího Buquoyského muzea v prvním patře hradu. „S nadcházející sezónou aktuálně představíme restaurovanou výmalbu v Knížecím pokoji. Naší snahou je vrátit interiérům autenticitu 19. století a zprostředkovat návštěvníkům co nejvěrnější zážitek z návštěvy někdejšího rodového muzea,“ řekla kastelánka Andrea Čekanová. Celkové náklady za restaurátorské práce vyjdou na 2,9 milionu korun.

Největší opravou na zámku v Jindřichově Hradci projde běžně nepřístupná Pluhova bašta. Jedná se o původní součást městského opevnění, které uzavírá areál hradu a zámku za zámeckým mlýnem. „Ukázalo se, že stavba pocházející z 15. století je v havarijním stavu a bude nutná větší rekonstrukce, která by měla sanovat zdivo hrozící zřícením. Plánujeme také výmalby přístupových bran do nádvoří a doufám, že v letošním roce se rozjede projekt na generální opravu Španělského křídla, jehož cílem bude rehabilitace této významné části zámeckého areálu,“ sdělil jindřichohradecký kastelán Jan Mikeš.

Zámek Dačice. Ilustrační foto.Zdroj: Destinační management Česká Kanada

Na zámku Dačice finišují s restaurováním jídelny. „Sál, který byl v posledních desítkách let monochromně vybílen, zkrásní šablonovou imitací tapet a klenbou s iluzivní výmalbou. Restaurování navazuje na obdobné práce v sousedních třech sálech, které byly do podoby z přelomu 19. a 20. století vráceny v roce 2022,“ informovala kastelánka Kristýna Dvořáková.

Návštěvníkům hradu Zvíkov budou od konce května nově zpřístupněny tři sklepní místnosti, v nichž vznikne hradní lapidárium. „Budou zde deponovány dochované kamenné fragmenty z různých stavebních etap výstavby hradu. Jedná se o velmi kvalitní kamenické práce vzniklé v rozmezí 13. až 19. století,“ upřesnil kastelán Aleš Kadlčák.

Zámek ve VimperkuZdroj: Deník/Jana Vandlíčková

I v roce 2024 bude dění v areálu zámku Vimperk ovlivňovat především další etapa rozsáhlé obnovy Horního zámku, která si vyžádá částku 106 milionů korun. Nejvíce viditelnou změnou oproti současnému stavu bude nová fasáda jižního křídla, kaple sv. Josefa, Vlčkovy věže a Hodinové věže s novým barevným řešením, které vzniklo na základě historického průzkumu. „Převažovat bude růžový odstín, vnější omítka kaple sv. Josefa a Hodinové věže však bude právě díky nalezeným barevným dekorům v omítce barevně pestřejší,“ nastínil zástupce kastelána Zdeněk Svoboda. Dojde i k výměně střešní krytiny objektů Horního zámku, obnově objektu Míčovny a východního křídla Horního zámku, v nichž vzniknou konzervátorské dílny a zázemí pro správu zámku.

Druhým rokem si mohou návštěvníci hradu Landštejn prohlédnout unikátní prostory románské kaple, která v předchozích letech prošla náročnou obnovou. Kaple je přístupna pouze s průvodcem, maximálně dvakrát denně. V současné době je podána žádost o dotaci na pokračování opravy a konzervace fasád ve výši 47 milionů korun. Akce je plánovaná do roku 2029.

Bílá paní s kaší, jarmark i oslavy u paní kněžny

Velikonoce se na hradech, zámcích a dalších památkách ponesou ve znamení tradic, zvyků a obyčejů. Zámek v Jindřichově Hradci bude možné si prohlédnout od pátku 29. března do pondělí 1. dubna bez průvodce ve vlastním tempu. Interiéry prvního patra Adamova stavení navíc ozdobí květinové aranže s tématem jara. Pro zvídavé děti je připravena hra, kdy budou v jednotlivých zámeckých pokojích hledat skrytá vajíčka a luštit křížovku. Na Bílou sobotu 30. března bude podle tradice Bílá paní rozdávat zájemcům sladkou kaši v zámecké černé kuchyni. Na třetím nádvoří najdete také stánky s postním občerstvením. Dopřát si lze zákusky i rybí speciality.

Zámek Jindřichův Hradec.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Na velikonočně vyzdobené interiéry a tematicky zaměřené prohlídky se mohou těšit i návštěvníci, kteří zamíří na zámek Dačice. Už v neděli 24. března se na zámeckém nádvoří uskuteční oblíbený Velikonoční jarmark. Speciální velikonoční prohlídky vyzdobeným bytem pana správce novohradského panství připravili na hradě v Nových Hradech. Při prohlídce se seznámíte se zvyky a tradicemi v období od masopustu do Velikonoc. Výklad přiblíží, jak masopust, postní období i Velikonoce trávili poslední šlechtičtí majitelé hradu rod Buquoyů i jejich sloužící. Na Velký pátek 29. března budou pro malé návštěvníky připraveny tvůrčí dílny s velikonoční tématikou. Rodiny s malými dětmi se mohou vydat také na zámek Třeboň, kde je o víkendu 30. – 31. března čeká „Velikonoční návštěva u paní kněžny“. Průvodkyně v kostýmu kněžny bude dětem poutavou formou vyprávět o historii zámku, výzdobě místností, zajímavých předmětech i velikonočních tradicích. Prohlídky začínají po oba dny v 11 hodin a jsou vhodné pro děti do 9 let.

Amarylis, lego a císařovi vojáci

Mezi tradičními akcemi nebudou chybět oblíbené výstavy květinových aranží. Již po šestnácté interiéry zámku Třeboň provoní a zkrášlí jarní květinová výstava amarylis, která zájemce tentokrát zavede do světa hudby. K vidění budou nejen krásná květinová aranžmá a hudební dekorace, ale i autorské textilní výrobky v art-quilt a patchwork designu. Výstava potrvá od 6. do 21. 4. Výstava květinových instalací v renesančních interiérech zámku Kratochvíle ponese název Svět mýtů mezi květinami a přístupná bude od 17. do 26. května.

Třeboňské amarylis po vzoru dvorního umlěce Arcimolda. Na snímku průvodkyně Michaela Hanzalová.Zdroj: Deník/ Radka Doležalová

Připravena je i řada dalších kulturních akcí a výstav v průběhu celé sezony. Fanoušci stavebnice lego ocení výstavu Lego na zámku v Jindřichově Hradci, která od poloviny července zabydlí prostory dvou výstavních sálů ve druhém patře Adamova stavení. Návštěvníci uvidí modely ze soukromé sbírky Michala Plose, děti budou mít k dispozici malou lego hernu. Po několika letech se na jindřichohradecký zámek vrací noční divadelní prohlídky s názvem Defenestrace, aneb příběh Viléma Slavaty, které svou výpravností nemají na českých hradech a zámcích obdobu. V červenci a srpnu mohou návštěvníci dačického zámku zhlédnout výstavu Císařovi vojáci, která nabídne uniformy z doby vlády císaře Františka Josefa I. Uniformy vojenských důstojníků ze sbírek českých hradů a zámků doplní uniformy obyčejných vojáků od soukromých sběratelů. Řada předmětů bude veřejnosti představena vůbec poprvé. Také v letošním roce rozsvítí celý zámecký areál Kratochvíle hudebně-divadelní představení "A noc bude mým světlem" v termínu od 1. do 4. srpna. Vrcholem návštěvnické sezóny bude Hradozámecká noc na všech památkách v Jihočeském kraji v sobotu 24. srpna.

Kratochvíle pořádá tradiční výstavu Návrat květů na zámku Kratochvíle. Zdroj: Hanka Rabenhauptová, Zdeněk Krejsa

Projekt Po stopách šlechtických rodů si pro rok 2024 zvolil téma Habsburkové – domovem i v Českých zemích. Na jihu Čech se do něj zapojí kostýmovanými prohlídkami hrad Nové Hrady a hrad Rožmberk panelovou výstavou na téma návštěva korunního prince Rudolfa.

Zdroj: Markéta Slabová, Národní památkový ústav