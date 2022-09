U kostela sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích by mohlo vyrůst několik bytových domů a vytvořit zde nové menší centrum Lineckého předměstí. Plány Jihočeského kraje představil hejtman Martin Kuba 8. září 2022. Jedná se o proměnu areálu mezi ulicemi Boženy Němcové a Generála Svobody.

Vzniknout zde má především unikátní sociální zařízení, které bude svým zaměřením a rozsahem výjimečné na jihu Čecha a zřejmě i v rámci celé republiky. Nabídnout by mělo 170 lůžek. Kraj se jej chystá zhruba do čtyř let vybudovat v dolním areálu českobudějovické nemocnice. Jihočeský kraj chce areál proměnit podle projektu, který má oficiální název Dolní areál českobudějovické nemocnice – nové centrum Linecké čtvrti.

Zařízení nabídne hospic, byty i pracovní místa

Podle Martina Kuby v dolním areálu nemocnice vznikne důstojný domov pro občany města a kraje, a to seniory a osoby se zdravotním postižením. Poskytovat se zde bude rovněž kvalitní péče pro pacienty s neurodegenerativním onemocněním, mezi které patří například roztroušená skleróza, Parkinsonova, Alzheimerova či Huntingtonova choroba. Náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová doplnila, že v zařízení budou také lůžka pro hospicovou péči. V atraktivní lokalitě v centru města tu dále vyrostou i nájemní byty, které kraj chce následně využít pro lékaře nebo učitele. „Celkem tu počítáme se 170 lůžky pro klienty sociálních služeb, 150 novými byty pro 350 lidí i se vznikem 140 pracovních míst,“ upřesnil jihočeský hejtman s tím, že v dané lokalitě díky tomuto projektu navíc vznikne také náměstíčko, které tu dosud chybí. Čímž se vytvoří i příjemný prostor osázený zelení, s jezírkem, lavičkami a dalšími zahradními prvky pro setkávání lidí.

Podle generálního ředitele Nemocnice České Budějovice Michala Šnorka nemocnice na přípravě tohoto projektu s krajem, který je jejím zakladatelem, plně spolupracovala. „Jsme přesvědčeni, že budoucí využití dolního areálu pro sociální služby je to, co nejen krajské město, celá jeho aglomerace, ale i naše nemocnice velmi potřebuje,“ zdůraznil Šnorek. Zároveň sdělil, že dolní areál nemocnice bude uvolněn ve dvou fázích mezi lety 2023 až 2025. „Vše je podmíněno dokončením rekonstrukce pavilonu CH v horním areálu, která bude začínat v následujících týdnech. Výsledkem bude finální restrukturalizace a rekonstrukce celého horního areálu, která by měla skončit právě v roce 2025. Čímž budou všechna naše oddělení pro pacienty k dispozici na jednom místě,“ nastínil Šnorek.

Předpokládané zahájení výstavby Dolního areálu českobudějovické nemocnice – nové centrum Linecké čtvrti je v červenci 2024 a jeho dokončení v březnu 2026. Podle Martina Kuby už se nyní zadává projekt. Hrubý odhad nákladů činí 1,5 až 1,7 miliardy korun a kraj počítá s využitím dotací. V úvahu připadá i spolupráce s městem České Budějovice.