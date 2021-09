Obce by měly kraji nahlásit své požadavky. "My jsme připraveni se s nimi bavit," říká Martin Kuba a dodává, že kraj pak vypíše výběrové řízení, pokud po konzultaci s VZP dojde k názoru, že je místo vhodné pro dotační program. Projekt má pomoci například péči v příhraničí.

Kraj nabídne jednorázový motivační příspěvek až 600 000 na lékaře rozdělený na tři roky v částkách 400 000 první rok a potom dva roky po 100 000 korun. Navíc podle Martina Kuby budou připraveny i peníze na úhradu bydlení. Kraj počítá s částkou 15 000 na měsíc po dobu pěti let.

Přilákat na jih Čech, tam, kde se dlouhodobě nedaří obsazovat lékařské pozice, nové lékaře, to má za cíl připravený dotační program. Podle hejtmana Martina Kuby má program schvalovat zastupitelstvo 20. října. Všeobecná zdravotní pojišťovna již na programu přislíbila součinnost zejména konzultacemi o potřebnosti a vhodnosti případných žadatelů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.