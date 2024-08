Registrace do jihočeské online zdravotnické pohotovosti. | Video: Deník/ Klára Skálová

/VIDEONÁVOD/ Žádná ordinace, žádné bílé pláště. Místo toho vyšetření v pohodlí domova, prostřednictvím telefonu nebo počítače. Prvního srpna spustil Jihočeský kraj jako jediný v republice pro své obyvatele online pohotovost zdarma. Vyzkoušeli jsme, jak složitá je registrace do systému. Tu musíte absolvovat, abyste poprvé mohli na dálku kontaktovat lékaře.

Jak uvedl hejtman Martin Kuba, Jihočeši mají možnost využívat služeb online pohotovosti čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, a to úplně zdarma. Lékaři pak prostřednictvím videohovorů budou poskytovat základní diagnózu pacientům, kteří nemusí k ošetření cestovat. Navíc se tak vyhnou dlouhému čekání v ordinacích.

Objednání se k této konzultaci je poměrně jednoduché. Deník registraci vyzkoušel, nezabere více než pět minut. Stačilo si v internetovém prohlížeči otevřít stránku www.jihoceskapohotovost.cz, zvolit novou registraci, zadat svoje telefonní číslo, na které po pár vteřinách přišel čtyřmístný kód, a pak už jen vyplnit údaje. Systém po vás žádá e-mailovou adresu, následně heslo pro přístup do systému, které si sami zvolíte. Poté vyplníte své jméno a občanství, krok "prémiové služby" přeskočíte. Následně nastavíte, kdo může nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace, a odsouhlasíte podmínky pro užívání služby. Pak už jen zbývá vyplnit jednoduchý dotazník - zadat svou adresu a rodné číslo, v nepovinném kroku můžete do systému přidat rovnou další členy své rodiny. A je hotovo.

Pak už můžete kontaktovat lékaře. Vedoucí krajského odboru zdravotnictví Ivana Turková poradila, že k tomu by mělo dojít do 30 minut od zadání požadavku na online konzultaci s lékařem. Ta se koná formou textového chatu či videohovoru. „Online jihočeská pohotovost neslouží k poskytování neodkladné či akutní péče, avšak může fungovat jako alternativní kontakt mezi pacientem a lékařem. Prostřednictvím moderních telekomunikačních technologií lze posoudit a navrhnout pacientovi vhodný individuální léčebný postup a zároveň vystavit eRecept,“ vysvětlovala.

Středa byla prvním dnem spuštění nového konceptu. V současné době tak probíhá sběr dat. Konkrétní čísla vypovídající o tom, jak velký zájem o službu Jihočeši mají, tak budou k dispozici až v dalších dnech.

Cílem konceptu je zvýšit časovou i místní dostupnost zdravotnictví, šetřit čas pacienta a snížit zátěž lékařských pohotovostních služeb a urgentních příjmů v případech, které nevyžadují fyzický kontakt lékaře s pacientem.