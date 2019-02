Neuvěřitelně krátkou dobu – tři čtvrtě roku – připravoval knihu Jan Tůma, dlouholetý zaměstnanec Jihostroje, za pomoci Petra Korbele.



Kniha nese název Jihostroj 1919 – 2019, sto let průmyslového podniku ve Velešíně. „Vznikla díky úsilí mnoha současných i bývalých pracovníků továrny,“ říkají. Co se týká historie továrny, spousta materiálů a fotografií se zachovala právě díky Janu Tůmovi, který mnoho z nich zachránil před vyhozením. „Také si toho o továrně hodně pamatuji,“ dodal. „A mám ve svém soukromě služebním archivu nejvíc dokumentů. Proto jsem se tvorby knihy ujal.“

Na knize s Petrem Korbelem pracovali od rána do večera. „Při shánění materiálů mě překvapily nejstarší dokumenty, po kterých jsem léta marně pátral,“ říká Jan Tůma. „Čili o počátcích fabriky ve 20. letech. Byl v nich kompletní seznam zaměstnanců. Také ale různé anonymy, které ukazovaly, jak obyvatelé maloměsta záviděli vedoucím ve fabrice,“ líčil s úsměvem. „Doba se zas až tak moc nemění.“



„Před sto lety to byli pánové Jan Hans, starosta Jan Crkva a doktor Josef Bürger, kteří měli tu odvahu a založili firmu,“ připomněl předseda představenstva společnosti Jihostroj Jiří Gerle. „Ve 30. letech přišel inženýr Antonín Železný a udělal z ní moderní strojírenskou firmu. V 60. až 80. letech tady vznikla velice silná technická základna, která rozvíjela myšlenky inženýra Železného a ze které žijeme pořád. Dnes má továrna výbornou evropsky nadprůměrnou technologii a výrobu. K tomu z více než 80 procent výrobu vlastní konstrukce a vývoje, což je zcela mimořádné.“