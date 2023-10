Světově proslulý ilustrátor, grafik a malíř Jindra Čapek, a také českokrumlovský občan, který ilustroval i právě připravovanou knihu Zdeňka Svěráka, se narodil 30. září 1953 v Českých Budějovicích. Držitel mnoha významných ocenění, mezi nimiž nechybí ani letošní Zlatá stuhu za celoživotní přínos české i světové ilustraci, slaví životní jubileum.

Ilustrátor Jindra Čapek a jeho dílo. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

V přáním všeho nejlepšího do dalších let přichází ilustrátorův přítel, lékař a publicista Jan Příbaň.

Po více než třicetiletém putování světem - na své pouti absolvoval výtvarné vzdělání - se opět vrátil do rodných jižních Čech a usadil se v Českém Krumlově. Za tu dobu stačil obdařit svými ilustracemi vice než sedmdesát ponejvíce dětských knih, které byly vydány po celém světě v nejrůznějších jazycích.

„Jeho tvorba je charakteristická imaginací, fantaskností, jemností, precizností práce s kresbou i barvou; prozrazuje poučení u starých německých a nizozemských mistrů,“ napsal o Čapkovi kdysi výstižně šéfredaktor Literárních novin Petr Bílek.

Z předloňské vernisáže výstavy Svět fantazie Jindry Čapka v krumlovských klášterech:

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Hned po studiích na Výtvarné akademii Karlsruhe, pobočka Freiburg, SRN, začal spolupracovat s curyšským exilovým nakladatelstvím Bohem Press, později i s jinými nakladatelstvími. Brzy získal četná ocenění, nejdříve v zahraničí, později i u nás. Nedávno byl v Praze vyznamenán za svou celoživotní tvorbu.

Byl to Čapkův nápad a zásluha, že byla v klášterních prostorách Českého Krumlova umístěna sbírka originálních ilustrací dětských knih významných výtvarníků z celého světa. Touto krumlovskou sbírkou se Česká Republika vedle USA a Japonska stala jedinečnou. Škoda, že někteří z nově zvolené reprezentace města si význam této sbírky neuvědomují, a dokonce její význam záměrně snižují.

Nyní Jindra Čapek dokončil ilustrování knihy Zdeňka Svěráka Čerti nejsou, která se brzy objeví na trhu. Zadání si Jindra velmi vážil a vyjádřil se o ní, že je velmi hezky a vtipně napsaná. Když četl Svěrákův text pro obálku knihy, tak jen mimochodem u sklenice vína prohlásil: „Tak hezkou češtinu jsem snad nikdy nečetl.“

Za své práce obdržel Jindra Čapek spoustu cen, ale nejvíce si možná váží té, kterou mu udělil jeho bývalý profesor z akademie Peter Dreher - při náhodném setkání s Čapkovo dcerou Nisou, rovněž malířkou, ji řekl: „Vašeho otce jsem vždy obdivoval.“

Popřejme Jindrovi Čapkovi k jeho jubileu pevné zdraví a energie do další práce.

Jan Příbaň, lékař a publicista

