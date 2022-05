Erika Strychová ze Soběslavi patří mezi sedm dobrovolných asistentů, kteří vyráží s neziskovou organizací Jiné děti na víkendové i týdenní pobyty. Jde převážně o studenty, kteří se znají delší dobu a rádi spolu tráví čas i s „jinými dětmi“.

Každé dítě s postižením je jiné

S klienty, jak dětem trpícím různým postižením, říkají, vyráží na procházky a na hřiště a věnují se jim i v areálu zrekonstruované fary, kterou spolku poskytuje organizace Adelaida. „Většinou jde o děti s nějakou poruchou autistického spektra, máme tu kombinované postižení, mentální retardaci, epilepsii, dětskou mozkovou obrnu, na dalších pobytech se setkáváme třeba i s fatálním alkoholovým syndromem a podobně,“ vyjmenovala vedoucí asistentka.

Jiné děti z. s. Je nezisková organizace pro pomoc rodinám dětí s různým typem postižení a dětí s poruchou autistického spektra, pořádají jednodenní akce, víkendové i týdenní odlehčovací pobyty s využitím pomoci asistentů pro děti i dospělé s postižením. Plánují také pořádaní přednášek a psychologických sezení. Zájmový spolek se zformoval v roce 2016 pod záštitou I MY o. p. s. a dobrovolnického centra Rolnička Soběslav. Oficiálně ho rodiče „jiných dětí“ založili na podzim roku 2019, v současnosti sdružuje asi 16 rodin z celého Jihočeského kraje. Naráží však na kapacitu objektů, dostupnost dobrovolníků a legislativní problémy, či vlastní finanční možnosti. Jakoukoliv materiální, či finanční pomoc členové vítají, přidat se mohou nové tváře i do členské základy, či řad asistentů.

Každé z dětí má specifické potřeby. „Někteří nemají rádi změny, těžko se přizpůsobují, mají problémy se socializací, baví je jen některé činnosti, jsou příliš přátelští, nebo naopak samotářští, někteří chtějí být stále v pohybu, jiní jsou zase rádi na jednom místě, každý z nich proto potřebuje péči vlastního asistenta,“ vysvětlila Strychová.

Motivace dobrovolníků jsou různé. „Ráda trávím čas s dětmi obecně, i v budoucnu bych je ráda hlídala a nevadí mi ani nějaké postižení, studuji cestovní ruch, chtěla bych jet jako au-pair do Ameriky, to je můj sen,“ prozradila další z asistentek Věrka Čejková z Kardašovy Řečice.

Program pro rodiče

Mezitím, co si děti hrály na hřišti, se rodičům věnovala odborná asistentka Hana Hajduchová ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a několik budoucích zdravotních sester. „Připravili jsme si pro rodiče měření fyziologických hodnot, krevního tlaku, cholesterolu, glykémie a zjišťovali jsme i procenta tuku v těle,“ přiblížila.

Tato vyšetření se mohla uskutečnit v rámci projektu Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality. „Projekt je realizován za podpory Technologické agentury ČR a s měřením pomáhají studentky prvního ročníku studující obor všeobecné ošetřovatelství, mají to v rámci praxe,“ vysvětlila Hajduchová.

Navzájem jsou si oporou

Nadšená parta rodičů tzv. jiných dětí se snaží poprat se svými problémy i právním systémem. Společné chvíle jim pomáhají. „Je to psychická podpora, víme, že v tom nejsme sami. Všichni se známe osm, možná i deset let už,“ vysvětlil jeden z rodičů.

Jaroslava Kališová ze Soběslavi jezdí na pobyty se čtrnáctiletou dcerou. „Má trisomii 9. chromosomu, a s tím spojené mentální postižení a poruchu autistického spektra, k tomu přidružené fyzické potíže s páteří a další abnormality, které k tomu patří,“ naznačila.

Dcera je umístěná v soběslavské Rolničce čtvrtým rokem. „Přecházeli jsme z běžné základní školy, kde navštěvovala první a část druhé třídy, ale nepodařilo se ji dobře začlenit,“ popsala.

Do party zapadli. „Nechodili jsme do I MY (kde se věnují především ranné péči do 7 let věku) jako ostatní, ale poznali jsme se později. Na společné pobyty se moc těšíme, je to pro nás úleva, možnost získat nové zážitky, je to jediné, co vlastně podnikáme, máme to jako úžasnou dovolenou, těšíme se už na letní pobyt,“ podotkla.

Financování je problematické

Podle Ilony Rechtigové a Hany Burianové ze spolku Jiné děti je největším problémem financování pobytů i asistentů. „Pojišťovna nepřispívá, matky jsou většinou samoživitelky, samostatně se jim nedaří získat příspěvek, těžko se shání podpora i v rámci spolku, či organizace,“ vysvětlily zakládající členky.

Jelikož nejde o sociální službu splňující legislativní podmínky, tak ani pobyty nemohou nazývat správně. „I když jde o odlehčovací službu, nesmíme to tak nazývat, to může dělat jen podnik sociálních služeb, navíc bychom služby museli poskytovat kontinuálně po celý rok, a mít vlastní provozovnu, či pronájem,“ upozornila na komplikace Rechtigová.

Další prioritou je prostředí. „Musí vyhovovat dětem, nemůžeme být s cizími lidmi, také si zvykat na jiné objekty, potřebují bezpečné zázemí se zajištěním, objekt musí být vybaven několika společenskými místnostmi, abych se mohli oddělit kvůli hluku, a třeba jsou i další důležité detaily,“ popsala.

Každá rodina i dítě, má jiné specifické požadavky, vyhovět všem je složité. Díky projektu nadace ČEZ Pomáhej pohybem se jim podařilo vybrat 80 tisíc na letní pobyt. „Zbytek si musí rodiče dofinancovat sami, ale i tak nám to nesmírně pomohlo. Máme vytipovaná i jiná místa, ale jsou pro nás bohužel cenově nedostupná,“ řekla smutně.

Na izolaci si nemuseli zvykat

Jiné děti v podstatě se svými rodinami žijí celý život v karanténě. „Během koronaviru izolaci, která je pro nás běžná, mohli poznat i zdraví lidé. My v tom žijeme v podstatě neustále, máme vysokozátěžové děti, nemáme příbuzné, prarodiče nezvládají sami péči o handicapované dítě, nemá vám, kdo pomoci. Naše děti potřebují péči skoro 24 hodin denně, často nespí ani v noci,“ přiblížila.

Problémy mají i se začleněním do pracovního procesu, ženy mají štěstí, pokud mají doma muže, který chodí do práce. Někteří prarodiče navíc odmítají diagnózu a nemohou se s ní smířit. „Já mám třeba jedno zdravé dítě, u něj vidíte, jak se vyvíjí, zvyká si na samostatnost, pak máte to druhé, které musí být pořád pod dozorem a víte, že se to nikdy nezlepší,“ popsala spoluzakladatelka spolku Hana Burianová z Českých Budějovic.

Může dojít k psychickému zhrocení, vyhoření a dalším emočně náročným situacím. „Naše poklady nemůže jen tak někdo hlídat. Sedmiletý syn mi vše řekne, „jiné děti“ třeba nemluví, nepožádají o své potřeby. Uvidíte, že se bojí, řve, je nepříčetné a nedozvíte se proč, protože autista vám ani nedokáže ukázat, co se mu stalo. Rádi utíkají, jsou hyperaktivní, rozčílí je neznámé podněty. Člověk si musí vybudovat i důvěru k asistentům,“ poznamenala.

Socializace i samostatnost

Děti a rodiče se díky pobytům učí být bez sebe, socializují se a budují i částečný pocit samostatnosti. „Velký přínos to má hlavně pro rodiče, kteří si psychicky uleví, načerpají energii, mohou se věnovat sami sobě,“ dodala. Současně mohou díky asistentům sami vyrážet na pěší túry či výlety a užít si okolní prostředí.

Moderuje skupinové setkání a radí

Pobytu se účastnila také Ingrid Baloun, která zaštituje zmiňovaný projekt Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality, rodinám nabízí i své dobrovolnické služby. „Kromě toho se s rodiči setkávám v rámci svépomocných skupin, kde jim dělám mediátora. Pod mým vedením si povídají o problémech, pomohou si svými zkušenostmi při hledání konkrétního řešení a také pomáhám se sociálně právním poradenstvím,“ shrnula.

Dospělí se Ingrid mohou ptát na informace různého druhu. „Na to, co je trápí, rozebírali jsme například dědictví, pobyt v nemocnici, jak to zařídit, aby mohli být s dítětem na pokoji, jak jednat se s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), řešit porodnictví, zabývali jsme se i otázkami sexuálního života, sterilizací, antikoncepcí a podobně,“ dodala Baloun s tím, že na dotazy, na které nezná odpověď, ji zjistí dodatečně a zodpoví je při příštím setkání.

Navíc jim do budoucna nabídla i terapie. „Aktuálně procházím psychoterapeutickým výcvikem, v rámci toho s nimi potom můžu dělat skupinová, či individuální sezení,“ řekla na závěr.