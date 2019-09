Další možnost seznámit se s návrhy a pohledem mladých lidí, jak architektonicky řešit problémová místa Českého Krumlova, nabízí nyní prostory Prádelny v Hradební ulici.

V sobotu tam začala výstava klauzurních prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha, v nichž se věnovali Krumlovu.

„Poslední letní semestr jsem vedl Ateliér architektury A4 a spolu se Štěpánem Valouchem jsme měli 12 studentů,“ uvedl výstavu krumlovský městský architekt Ondřej Busta. „Tady je jedenáct modelů. Zadal jsem studentům město Krumlov s tématem rozhraní, protože se zaměřuji na periférie. Studenti tedy hledali místa, která mají nějaký potenciál.“ Kupodivu je vesměs našli v centru Českého Krumlova.

Vybrali si tedy řeku, zónu Ambit, areál Jitony, část pivovaru a jiné, všechny tyto oblasti jsou v podstatě periférie. Budete žasnout, s čím studenti přišli.

Dech vám dost možná vyrazí třeba kontroverzní projekt umístěný přímo na náměstí. Budova bývalé spořitelny je příliš velký objekt. V současnosti v ní vzniká hotel, tím pádem tam bude potřeba dostávat velké množství lidí i aut, a to je zatížení náměstí nevítané. Studentka Martina tam místo něho umístila hotelovou školu.

„Je to dům poměrně malý, který nepřesahuje výškou ostatní budovy,“ vysvětloval Ondřej Busta. „Je to škola s restaurací, kde vaří studenti, a budova je maximálně otevřená ven, čili do náměstí. Do restaurace se dá vstoupit okny a dá se žít na střeše. Je to aktivizování centra. Jenomže spořitelna je dnes památkově chráněný objekt, takže se s tím nic dělat nedá.“

Nebo do lokality parkoviště P3 vedle městského parku v meandru řeky student Aleš umístil budovu Sokolovny.

Hotel Vyšehrad nad městem by zase disponoval společenským sálem, knihovnou pro oblast Vyšehradu i kavárnou. Ovšem to je jen velmi stručné naznačení toho, co výstava obsahuje. V klidu na ní můžete dopodrobna studovat další pozoruhodné nápady až do konce září.